Her er utbyggerens beste tips for strømsparing på hytta

Utbygger Leif Magne Kleppa har mange gode råd til hytteeiere som sliter med høye strømregninger.

Staten gir ikke strømstøtte til hytteeiere. Leif Magne Kleppa gir ett klart og tydelig råd til alle som Enkel Bygg bygger hytte for: Installer varmepumpe. Det er energibesparende. Varmepumpene avgir mer varmeenergi enn de bruker i strøm.

Snøen ligger meterhøy på Gullingen, Suldals skiutfartsområde nummer én. Sola gløtter fram.

– Selv om vi har jacuzzi stående på 37 grader, brukte vi bare 945 kilowattimer i februar.

Leif Magne Kleppa (65) fra Hjelmeland er innom og ser på den siste hytta som Enkel Bygg leverer på Mosstølhaugen.

Han og kona Sigrund har en av de beste tomtene i det attraktive hyttefeltet, i fremste rekke mot Mosvatnet.

Tidligere hadde ekteparet en eldre hytte i nærheten. Den nye fritidsboligen har 115 kvadratmeter grunnflate, med høyt under taket og 40 kvadratmeter loft.

Selv om strømprisen var mye lavere da de bygde, gjorde byggmesteren noen kloke valg, som i dag sparer ekteparet for store strømutgifter. Leif Magne Kleppa har gitt de samme rådene til alle de 26 hyttenaboene i feltet.

Gode tips for å spare strøm på hytta

Installer varmepumpe. Fordelen er at det koster lite å varme opp hytta og driftskostnadene blir lavere.

Når Kleppa ikke er på hytta står varmepumpa på 16 grader – året rundt. Alle dører står åpne slik at det er en lunk over alt.

Det er lagt varmekabler i bad, vindfang og gang, som eierne slår av når de reiser hjem, men jacuzzien ute på terrassen står konstant på 37 grader.

– Når folk reiser fra hyttene trekker de ofte for gardinene. Det gjør vi bevisst ikke, selv om møblene får litt falming av sola og folk får innsyn i hytta. For det bekymrer oss ikke. Vi har en solrik tomt og hytta varmes opp på dagtid. Tenk hvor mange watt du får gratis. Når sola kommer, slår varmepumpa seg av. De som trekker for gardiner mister den effekten, forklarer Leif Magne Kleppa.

For å utnytte solvarmen trekker ikke Leif Magne Kleppa for gardinene når han og kona reiser hjem fra hytta. Bygget er delt opp slik at ekteparet kun trenger å varme opp halve hytten når de er alene på tur.

Varmekabler i tynnpuss

Når Kleppa kommer opp på hytta fyrer han opp i vedovnen og setter på varmekablene.

Helt bevisst er varmekablene lagt i tynnpuss (en slags tørrmørtel), slik at det blir lunk i gulvet et par timer etter at varmen slås på.

Hvis varmekabler støpes ned i betongen, tar oppvarmingen så lang tid at de omtrent må stå på konstant. Det samme gjelder vannbåren varme.

Andre har luft-vann varmepumper for vannbåren varme, men dette er en langt større investering.

– Varmekabler er fantastisk når man bruker dem fornuftig, men å bruke dem som hovedoppvarmingskilde koster for mye. Det er min erfaring, sier Leif Magne Kleppa.

Takket være disse grepene har strømregningene vært overkommelige i vinter. Strømforbruket på vinterstid ligger rundt 1000 kilowatt, selv når hytta er mye i bruk.

I februar var for eksempel strømforbruket 945 kilowattimer og kostet 2100 kroner.

Andre sliter mer. Aftenbladet har registrert hytter i Sirdal med strømregning på over 9000 kroner i enkelte vintermåneder.

– Hvis man ikke er bevisst nå, blir kostnadene veldig høye, konstaterer Kleppa.

Hittil har hyttesalget i Gullingen-området og Valvik på Randøy gått godt.

Framtidsutsiktene er mer usikre på grunn av høye strømpriser, økning i lånerenter, vann- og avløpsgebyrer, drivstoff- og matvarepriser og høyere materialkostnader.

Rekordår

På Jæren ligger ACsenteret, Norges største merkeuavhengig leverandør av varmepumper. Vegard Teigen Stueland er daglig leder. Omsetningen for konsernet endte på rundt 290 millioner kroner i fjor.

– Det er ny rekord. Vi har absolutt merket i markedet at strømprisene har vært høye. Luft-luft er den enkleste måten å redusere strømforbruket. En kilowatt inn gir 3–4 tilbake. Tidligere var innsparingen såpass lav at mange tenkte mest på komfort og at de slapp å hogge ved. Nå sparer man investeringen kjapt inn på lavere strømregninger, sier Stueland.

Det finnes varmepumper i over 500.000 norske boliger. Nå skal mange husstander ha flere varmepumper for å redusere strømforbruket ytterligere. Også hyttesegmentet vokser, spesielt siden staten ikke gir strømstøtte til fritidsboliger.

– Det er høy kostnad forbundet med å ha hytte nå. Utenom lavere oppvarmingsutgifter er fordelen at man har grunnvarme og slipper frostskader. Nå som det er WiFi og sms-løsninger, får man tilbakemelding hvis det er noe galt på hytta. Viften sørger for sirkulasjon i luften, slik at det dekker flere rom. Nye hytter er tette på grunn av nye byggekrav og mange har store vindusflater. Det blir fort veldig varmt på sommerstid. Da er det en fordel å kunne bruke varmepumpa til å kjøle ned, sier Stueland.

Fakta Økt strømforbruk i 2021 Det totale strømforbruket i Norge økte fra om lag 134 TWh i 2020 til om lag 140 TWh i 2021, noe som er ny forbruksrekord. Dette til tross for rekordhøye strømpriser i Sør-Norge. For husholdninger økte forbruket fra rundt 38 TWh til om lag 40 TWh. For hytter og fritidsbygninger økte forbruket fra om lag 2,5 TWh til rundt 2,8 TWh. Gjennomsnittsforbruket for fritidsboliger økte fra ca. 7400 kWh til ca. 8 000 kWh, en økning på nesten prosent. Kilde: Elhub Les mer