Geir Pollestad: Helt nødvendig for at ikke økonomien i landbruket skulle bli knekt

Geir Pollestad (Sp) uttaler seg her om strømstøtten til landbruket som ble bestemt mandag.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) sier til Aftenbladet at strømstøtten til bøndene er anrettet slik at alle som har behov for støtte vil få kompensasjon. Mandag ettermiddag kom den nye strømstøtteordningen til bøndene på plass.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden