Fra koronaskam til deling av positive tester på sosiale medier: – Overhodet ikke flaut

Skyhøye smittetall gjenspeiles i sosiale medier. Det deles positive hurtigtester i hytt og pine. Hva skjedde med koronaskammen?

I forrige uke skrøt Julie Gjerde av å ha kommet seg gjennom to år med pandemi uten å ha blitt smittet av koronaviruset. Gjett hva som skjedde innen uken var omme.

Kort tid etter Norge stengte ned 12. mars 2020, fikk vi et nytt begrep i dagligtalen: Koronaskam.

Å skamme seg over å bli smittet med koronaviruset var både noe folk som ble smittet følte på, og noe mange mente man burde føle på. Daværende helseminister Bent Høie gikk sommeren 2020 hardt ut mot begrepet.

– Du skal teste deg, ikke skamme deg, var det klare budskapet fra Høie.

Fakta Høie om koronaskam i 2020 «Det er et hardt ordskifte nå. Jeg er redd for at det kan gjøre det vanskeligere å stoppe smitten. De som drar på utenlandsferie eller svenskehandel blir fordømt. De som sitter tett på uteserveringene eller ikke holder avstand på bussen blir omtalt i sinte ordelag. De som glemmer smitterådene blir kalt egoister. Jeg forstår at mange frykter at smitten igjen skal spre seg i Norge. Men skyld og skam har aldri vært til hjelp i kampen mot smittsomme sykdommer – tvert imot. For hundre år siden ble tuberkulose regnet for å være en fattigmannssykdom som mange ikke turte å innrømme at de hadde. For tretti år siden mente mange at Aids var Guds straff av menn som hadde sex med menn. Skammen førte til at de som var smittet forsøkte å skjule det. Skammen førte til at sykdommene spredte seg. Jeg frykter at det samme skal skje nå. Jeg frykter at fordømmelse skal føre til at færre tør å teste seg, og at færre tør å søke hjelp hvis de blir syke. Jeg frykter at skam skal gjøre smitten og sykdommen tyngre å bære. Vi må ikke gjøre dette mot hverandre.» Les mer

Bent Høie på pressekonferanse var et vanlig syn.

Halvannet år senere er det å teste seg for covid-19 blitt hverdagskost for de fleste. Smittetallene er skyhøye, og tirsdag talte antallet registrerte koronasmittede nesten 25.000. På sosiale medier florerer nå poster og storyer av positive hurtigtester.

Smittekarantenen på 10 døgn for nærkontakter er erstattet med daglig testing. Er det da også sånn at koronaskammen er borte?

– For meg virker det ikke som folk er redde for å si at de har korona. Det er nok en konsekvens av at vi har hatt det såpass lenge, og ikke minst at det nå er så mange som blir smittet og har vært smittet, sier Høie til Aftenbladet.

Nesten som å si at du har fått klamydia

Julie Gjerde blir videointervjuet av Aftenbladet. Hun sitter nemlig i isolasjon på tredje dagen, etter å ha testet positivt søndag kveld.

– Jeg har jo gått rundt og skrytt til alle av at jeg har sluppet unna å få korona hele pandemien. Så da jeg så de to røde strekene, ble jeg egentlig ganske sjokkert. Vi har jo testet oss såpass mye i det siste og testen er jo «alltid» negativ.

Gjerde reagerte med en aldri så liten vantro latterkrampe. Etter å jevnlig testet seg i nesten to år viste plutselig en rutinetest en sen kveld før neste arbeidsdag at smitten var et faktum.

– Følte du noen form for koronaskam?

– Jeg synes overhodet ikke det er flaut å ha korona, sier Gjerde.

Koronaviruset får vi ofte påvist hjemme på sofaen. Da er det bare å rigge seg for isolasjon, og spre budskapet i sosiale medier. Det har ikke vært like vanlig hele pandemien.

Likevel innrømmer hun at selve ringerunden hun måtte ta til de hun hadde møtt i løpet av helgen var litt skamfull.

– Kanskje ikke koronaskam, men en nærkontaktskam? Det var jo nesten som å ringe rundt og si at du har fått klamydia.

– Jeg følte i hvert fall veldig på det. Kanskje tenker de jeg ringer til at jeg har kjent på symptomer, men ikke brydd meg om det.

Sto frem etter dramatisk smitteutbrudd på SUS

Klinikksjef Geir Lende var en av dem som kjente på, og sto frem med, koronaskam da det fremdeles var et ferskt begrep og et hett tema.

– Nå får dere se den spedalske klinikksjefen, sa han på pressekonferanse i november 2020.

At han ble smittet, førte til at halve SUS-ledelsen, direktøren og Fylkeslegen i Rogaland ble sendt i karantene. En tid etter sykdommen fortalte klinikksjefen åpent i media om å ha følt seg skamfull, selv om han ikke syns man burde skamme seg.

– Lever koronaskammen fortsatt?

– Nei, det tror jeg absolutt ikke. Om det skulle finnes noe skambegrep nå, er i så fall snart hele den norske befolkning skambelagt.

– Spesielt etter at omikron kom, så er det jo helt åpenbart at selv de som følger alle regler, har tatt alle vaksiner og har gjort alt rett, likevel blir smittet.

Lende fikk svært positiv respons etter å ha stått frem som «syndebukken» bak smitteutbruddet på SUS.

– Det føltes naturlig å snakke om det den gangen. Da hadde det jo vært spekulasjoner i media rundt hvem på sykehuset som var rammet av smitteutbruddet. Folk følte nok virkelig en angst for tanken om å ha gitt viruset videre til noen.

Nå er situasjonen en annen. Klinikksjefen viser til at alle, mer eller mindre, sannsynligvis kommer til å bli smittet av omikron-varianten i løpet av den kommende tiden.

– Da er vi i samme båt alle sammen, så kan vi jo velge om vi vil rette pekefingrene mot hverandre eller ikke. Men det ville jo blitt helt latterlig.

Klinikksjef Geir Lende på SUS fikk korona høsten 2020.

Begrepet kan endelig gravlegges

Bent Høie sier kampen mot koronaskammen til tider var vanskelig, spesielt høsten 2020.

– Først var det ungdommen sin skyld, så var det de som reiste til Sverige og handlet sin skyld, så var det de som reiste til Syden sin skyld. De ble hele tiden pekt på grupper.

Dette var Høie svært bekymret for, og han peker blant annet på tuberkulose og HIV-epidemien, hvor smitterelatert skam kun forverret spredningen av sykdommene.

– Erfaringer fra tidligere smittsomme sykdommer viser at tendensen til å peke på grupper og gi dem ansvar, og skam er viruset sin beste venn. Det har vi sett tidligere.

Nå har samfunnet vært gjennom noen varianter av koronaviruset siden Høie i 2020 fordømte begrepet, og han går med på at det kan være på tide å skrive nekrolog for koronaskammen.

– Koronaskammen. Kan vi erklære den død, Bent Høie?

– Ja, det tror jeg faktisk vi kan, sier Høie.

