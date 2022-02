Kommunene trapper ned koronasamarbeidet på Nord-Jæren

Smittetrykket er fortsatt høyt, men alvorlighetsgraden er ikke lenger der at det er nødvendig med jevnlige ordførermøter på Nord-Jæren.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap), Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) og Randaberg-ordfører Jarle Bø (Sp) har samarbeidet tett under pandemien.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Smittesituasjonen tilsier at det ikke lenger er nødvendig med tett koordinering mellom kommunene og jevnlige ordførermøter på Nord-Jæren, skriver Stavanger kommune i en pressemelding onsdag formiddag.

De fire kommunene på Nord-Jæren, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har de siste to årene hatt faste møter der ordførere, kommunedirektører og faggrupper har deltatt.

Kommunene har samarbeidet tett og i stor grad hatt de samme tiltakene og forskriftene for å håndtere pandemien på best mulig måte.

– Godt samarbeid mellom kommunene

Etter nærmere to år med ukentlige eller jevnlige møter fases nå arbeidet ut. Det bestemte ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø på ordførermøtet 23. februar.

– Det er nå viktig å få frigjort kapasitet til andre oppgaver i kommunene. Samtidig må vi være i stand til å mobilisere og gjenoppta koordineringsarbeidet på kort tid, understreker ordførerne.

Fortsatt høyt smittetrykk

I pressemeldingen fastslår ordførerne at smittetrykket fortsatt er høyt, men at vi nå er over i en annen situasjon der de fleste er vaksinerte og opplever et mindre alvorlig sykdomsforløp.

– Vi har fremdeles et veldig høyt smittetrykk, men med en stor andel av befolkningen vaksinert og mildere sykdomsforløp, lever vi med smitten i et gjenåpnet samfunn. Denne situasjonen krever ikke samme beredskap og heller ikke samme koordinering mellom kommunene som tidligere, sier ordførerne i en samlet uttalelse.

Mange koronapasienter på SUS

Stavanger universitetssjukehus har ikke oppdatert tallene på innlagte koronapasienter onsdag, men tirsdag var tallet 35. Én person i 70-årene mottok respiratorbehandling.

650 personer testet tirsdag positivt for koronaviruset i Stavanger. I Sandnes var tallet 250.