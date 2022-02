Hjelmeland kommune vurderer å la hytta stå

Hjelmeland kommune undersøker om det finnes andre alternativer enn å kreve at Odd Egil Byrkjedal og Heidi Ersland Pedersen river en etasje av ferieboligen sin.

Hjelmeland kommune åpner for at fritidshuset til Heidi Ersland Pedersen og Odd Egil Byrkjedal får stå som det er, men mener fortsatt at det er ulovlig høyt.

