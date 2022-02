Stavanger åpner dørene for ukrainske flyktninger

Stavanger kommune kommer til å be regjeringen om å sende ukrainske flyktninger hit når behovet melder seg.

Kommunalråd Eirik Faret Sakariassen vil snarest åpne dørene for ukrainske flyktninger.

Foreløpig er det Eirik Faret Sakariassen (SV), Dag Mossige (Ap), Dagny Sunnanå Hausken (Sp), Sara Nustad Mauland (Rødt) og Daria Maria Szymaniuk som står sammen om følgende uttalelse.

– Klar til å bistå

«Stavanger formannskap slutter seg til fordømmelsen av den russiske krenkelsen av Ukrainas suverenitet, som er et klart brudd på internasjonal rett. Russlands militære aggresjon mot og i Ukraina vil føre til store lidelser for sivilbefolkningen. Formannskapet vil derfor slå fast at Stavanger kommune er klar til å bistå ved å ta imot flyktninger fra Ukraina dersom det blir behov for det, også på kort varsel, og ber kommunedirektøren bringe dette videre til nasjonale myndigheter.»

Det er ingen grunn til å tvile på at flere partier vil stille seg bak, slik at interpellasjonen får et klart flertall bak seg.

Åpen port

Kommunalråd Eirik Faret Sakariassen (SV) sier til Aftenbladet at han mener det er naturlig at Stavanger går foran.

– Vi har en unik kompetanse når det gjelder å ta imot flyktninger. Vi er gode på integrering og har mange dyktige fagfolk innen området. Stavanger skal fortsatt være en åpen port, sier Sakariassen.

– Dere skriver «på kort varsel». Hva betyr det?

– Det betyr at dette skjer nå, og at det er grunn til å tro at et stort antall flyktninger vil forlate krigsområdene. Det kan bli et enormt behov, noe Stavanger kan være med på å avhjelpe, sier Sakariassen, som oppfordrer andre kommuner i Rogaland og ellers om å fatte liknende vedtak.

På grunn av vinterferie i uken som kommer, kan interpellasjonen først bli behandlet i formannskapet 10. mars.