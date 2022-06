Snart slutt med PCR-testing i Stavanger

Siste mulighet for å teste seg for koronasmitte med PCR-test ved kommunal teststasjon i Stavanger, er onsdag 29. juni.

Stavanger kommune har i over to år hatt en eller flere teststasjoner åpne for å teste innbyggerne for koronavirus. 1. juli er det slutt. Det betyr at onsdag 29. juni er siste sjanse for å få tatt PCR-test på kommunal stasjon.

Dette melder Stavanger kommune i en pressemelding torsdag.

– Mange kommuner har sluttet med PCR-testing for lenge siden. Vi har holdt på lenge, men nå er det slutt også hos oss, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse i pressemeldingen.

– I de mest hektiske periodene har vi tatt over 1000 tester per dag. Rekorden på 1271 tester på en dag ble satt 9. februar. Den siste tiden har vi tidvis vært nede i under 100 på en uke, forteller Fosse.

Det er hovedsakelig innbyggere som vil ha testresultatet registrert i koronasertifikatet sitt som nå oppsøker teststasjonen. De som vil ha registrert en test i koronasertifikatet må framover ta kontakt med en privat helseaktør.

– Hva skal folk gjøre nå om de vil ha registrert en test i koronasertifikatet?

-De må kontakte privat helseaktør og bestille PCR-test der. Det er mange private som tilbyr koronatesting, sier Eli Karin Fosse.

Stavanger kommune vil fortsatt dele ut hurtigtester. Fra 1. juli har kun innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23 og innbyggertorgene i kommunedelene Finnøy og Rennesøy hurtigtester. De er tilgjengelig i åpningstiden. Det er ikke lenger nødvendig å registrere positivt resultat av hurtigtest.

I Sandnes har kommunen allerede sluttet med å tilby gratis PCR-tester:

Dersom du trenger PCR-test for å ha det i koronasertifikatet ditt må du betale testen selv. Ta kontakt med privat tilbyder for å bestille test, melder kommunen på egne nettsider.