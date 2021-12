Strand tror Høgsfjord-ferja har en usikker framtid

Harmonisk da Sandnes-ordfører Stanley Wirak og Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes besøk den gamle praktgården Håheller ved Lysefjorden i 2018.

Strand forlanger at Forsand må få gå ut av det kommunen mener er et tvangsekteskap med Nye Sandnes, og argumenterer med at Høgsfjord-ferja kan bli nedlagt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden