– Årets julebordsesong er nå avlyst

Bare julebord med maks 20 deltakere kan gjennomføres i leid lokale, ifølge de nye koronareglene. I praksis betyr det at så godt som alle julebord i regi av bedrifter må avlyses.

I august var hotelldirektør Gjermund Dahl på Clarion Hotel Energy optimistisk for årets julebordsesong. Nå er sesongen i praksis avlyst for hotellnæringen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det tok bare minutter etter regjeringens pressekonferanse tirsdag kveld før telefonen begynte å kime hos Clarion Hotel Energy på Tjensvoll.

– Alle ville kansellere. Hotellrom, små og store arrangementer. At julebordet med Mamma Mia-show for 600 gjester ble kansellert, eller rettere sagt utsatt til neste jul, var jo opplagt. Men de kansellerte også konferanser for 20 personer, som jo er den øvre tillatte grensen for arrangementer i leid lokale, sier hotelldirektør Gjermund Dahl oppgitt.

Da regjeringen kalte inn til tirsdagens pressekonferanse, luktet han lunta: dette kom til å ramme næringen.

– Men jeg trodde ikke de nye tiltakene skulle ramme så hardt. Dette er de strengeste tiltakene vi har hatt under pandemien, unntatt perioden da vi heller ikke kunne skjenke alkohol, sier han.

Frykter permitteringer

Dahl frykter nå langvarige konsekvenser av tiltakene.

– Vi har allerede mottatt mange kanselleringer på arrangementer også i januar og februar. De som vet at deres planlagte arrangementer er i faresonen, kansellerer nå for sikkerhets skyld. Vi kontakter selv aktører som har bestilt slike arrangementer, og prøver å finne løsninger.

Etter tidligere erfaringer vet vi jo at ikke alle tiltak kommer til å bli fjernet samtidig. Det verste tiltaket for oss er faktisk meteren. Den ødelegger kapasiteten fullstendig. Og uansett hvor langvarige tiltakene blir, vil dette ramme oss langt inn i første kvartal neste år.

Nå håper Dahl at de kan greie å holde ansatte i arbeid fremover.

– Vi hadde endelig fått tak i folk, etter en periode med stor mangel på ansatte. Vi har lært opp nye ansatte. Nå er vi redde for igjen å miste ansatte, sier Dahl.

Høysesongen avlyst for taxinæringen

Når resten av julebordsesongen i praksis er avlyst for alle julebord i leide lokaler med mer enn 20 deltakere, vil også taxinæringen merke det – midt i høysesongen for selskapelighet i tiden før jul.

– Vi har også fått en del kanselleringer på busser allerede. Ellers er det ikke så mye vi kan gjøre annet enn å se hvordan det går fremover, og se hva som kommer av støtteordning. Vi har hatt svært mye trafikk i helgene i det siste, og har hatt bemanningsplanen for høysesongen klar. Om noen taxier nå blir stående, blir jo opp til hver enkelt drosjeeier, så det har ikke vi noen oversikt over, sier administrerende direktør Svein Svimbil i Stavanger-Rogaland Taxi AS.

I november fryktet daglig leder Alexandra Carolina Larsson på Gaffel & Karaffel at økt koronasmitte skulle skape vansker for julebordsesongen. Hun fikk rett.

– I praksis et yrkesforbud

Regjeringen var forsiktige med å nevne J-ordet på pressekonferansen tirsdag 7. desember og de nye nasjonale reglene. J for Julebord, altså.

– For bare noen dager siden fikk vi beskjeden om å kjøre på med julebord og arrangementer. Regjeringen, Stavanger kommune, Virke og NHO har jo avlyst egne julebord, så det er forskjell mellom liv og lære.

Daglig leder i Kulturkompaniet, Ole Petter Søllesvik, reagerer på tvetydigheten. Blant annet at man kan ha hundrevis på kjøpesenter, men ikke en konferanse på dagtid.

– I praksis så oppleves dette som et yrkesforbud, og det virker ikke spesielt gjennomtenkt, fortsetter han.

Større bismak, mindre tillit

Skillet mellom hva som er et privat og et offentlig arrangement er enda uklart, mener Søllesvik. I juli i år ble det bestemt at arrangementer med en profesjonell ekstern arrangør skulle gå under offentlige arrangementer.

– Men så gikk alt så fort mot gjenåpningen, at vi ikke rakk å praktisere det. Vi lurer nå på om dette gjelder fortsatt, eller om det er tilbake til der man var, sier han til Aftenbladet.

– Det virker mer forhastet denne gangen. Selvfølgelig retter vi oss etter påleggene, men det er med større bismak og litt mindre tillit til myndighetene enn sist gang, sier han.