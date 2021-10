Utenlandsk ubåt observert utenfor Stavanger

Ubåten ble fanget av en kameralinse fra Randabergfjellet fredag kveld.

Flere lesere av Aftenbladet kontaktet mediehuset fredag etter at de observerte en ubåt som beveget seg både nær Stavanger og i fjorden ved Randaberg.

Ifølge oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) utenfor i Bodø, tilhører båten en av våre allierte.

Bekrefter at ubåten ikke er norsk

– Jeg kan bekrefte at båten ikke er norsk. Den er fra Nederland og går under navnet «Zeeleeuw», sier talsmannen for Forsvaret.

– Hva gjør båten i norske farvann?

– Dette er en ubåt som er jevnlig utenfor kysten av landet vårt. Den er på treningstokt hos oss. Dette er alliert trening som våre politiske myndigheter har langt til rette for og som de ønsker, sier han.

– Ubåten fra Den nederlandske marine, trener både for å bli kjent langs vår langstrakte kyst, og for å holde oppe en operativ evne. Dette er et ledd i et årlig treningsprogram, for å bli rustet til å komme til unnsetning dersom vi skulle få behov til hjelp utenfra.

En utenlandsk ubåt ble sett av flere i fjorden ved Randaberg fredag kveld.

En utenlandsk ubåt var godt synlig i fjordene utenfor Stavanger fredag kveld. Forsvarets operative hovedkvarter bekrefter at ubåten ikke er norsk.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden