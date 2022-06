Storevarden-utvidelse ligger an til å koste 75 millioner kroner

FAU-representant på Storevarden skole, Helen Angell Skram, føler seg ikke betrygget etter dagens formannskapsmøtet på Sola.

Sola-politikerne vedtok tirsdag å lyse ut nytt anbud for utvidelsen av Storevarden skole, som ligger an til å koste dobbelt så mye som opprinnelig budsjettert. De vedtok samtidig å utrede helt ny skole på Vestø, som et alternativ til utvidelsen.

