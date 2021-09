Stavanger starter vaksineringen av 12–15-åringer

Om to uker starter Stavanger kommune vaksineringen av 12–15-åringer. De i overkant 7000 ungdommene skal bare motta en dose av vaksinen.

I uke 38 vil 12–15-åringer kunne motta vaksine i Stavanger kommune.

Oda Bjønnes Hanslien Journalist

Ungdommene som skal vaksineres vil bli tilbudt Pfizer-vaksinen for den er godkjent ned til 12 år. Derfor er det kun de som har fylt 12 år som kan få vaksinen, det holder ikke å bare være født i 2009.

Oppstarten av vaksinering av denne gruppen skjer samtidig som innspurten i vaksineringen av 16–17-åringene. Det er nå to vaksineteam som jobber for å vaksinere på de 12 videregående skolene i Stavanger.

– Med forbehold så starter vi opp vaksinering av 12-15-åringene i uke 38. Stavanger er en stor by og har mange videregående skoler med elever som skal vaksineres først, sier ordfører Kari Nessa Nordtun i en pressemelding fra Stavanger kommune.

Får vaksinen på skolen

Også denne aldersgruppen skal vaksineres på skolen. Barn under 16 år må ha samtykke fra begge foresatte før de kan ta koronavaksine. De kan ikke komme på drop in, fordi de må ha samtykke og en bestemt vaksine.

Videre i pressemeldingen står det at barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19. De fleste får få eller lite symptomer på sykdom. Folkehelseinstituttet mener likevel at det er riktig å tilby denne aldersgruppen vaksine for å beskytte dem mot alvorlig sykdom. Unge har mange sosiale kontakter, noe som kan føre til stor smittespredning og i verste fall til at noen flere blir alvorlig syke og får alvorlige komplikasjoner av covid-19.

Plan for vaksinasjonen

Videregående skoler:

Uke 35: Bergeland

Uke 36: Jåttå og Wang

Uke 37: Stavanger katedralskole, Den internasjonale skolen, St. Svithun, Godalen og Stavanger offshore tekniske fagskole

Uke 38: Møllehagen/Steinerskolen, St. Olav og Hetland

Ungdomsskoler:

Oppstart i uke 38

