Karantenen avsluttes – skole på gult nivå

Torsdag avsluttes smittekarantenen for elevene ved St. Svithun videregående skole. Skolen går over på gult nivå.

Flere elever ved St. Svithun videregående skole har vært i karantene i forbindelse med smitte på skolen.

Hilde Moi Østbø Journalist

Flere elever ved St. Svithun videregående skole ble satt i karantene til tross for at nye regler sier at unge under 18 ikke lenger skal gå i karantene med mindre de er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære nærkontakter.

Denne karantenen opphører torsdag, ifølge skolens hjemmeside.

«Elevene som har vært i karantene skal imidlertid møte i Vikinghallen torsdag for hurtigtesting. Aktuelle elever har fått sms med lenke til møtetidspunkt. I forbindelse med denne testingen vil elevene også få utdelt hurtigtester til selvtesting som skal tas hjemme,» heter det.

Onsdag ble det registrert 1294 nye smittede i Norge. Det er rekord på ett døgn.

Mange nærkontakter

Aftenbladet skrev tirsdag om at den store mengden nærkontakter ett smittetilfelle i videregående skole skaper, har ført til kaos på teststasjonene. Helsesjefen i Stavanger beskrev situasjonen som ekstremt utfordrende, og gjorde et vedtak på at elever ved St. Svithun skulle i karantene til tross for at de var yngre enn 18. I og med at skolene har vært på grønt nivå, defineres svært mange som nærkontakter når en person tester positivt.

Nå oppheves altså karantenen. Det understrekes på skolens hjemmeside at elever med symptomer skal være hjemme og bestille koronatest.

Ifølge NRK Rogaland går også St. Olav videregående skole i Stavanger over på gult nivå.

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) sa onsdag at det åpnes for å innføre gult nivå i skolen etter mye smitte.

– Det har kommet inn ganske mye smitte i skolene, sa Forland og viser til at smitten nå øker mest blant 10- 20-åringer.

Disse smittevernreglene gjelder på gult nivå i videregående skole:

Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele klasser kan ha undervisning sammen

Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper

Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner

Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

Avstand mellom elever/ansatte utenfor klasserommet/undervisningssituasjonen

Unngå trengsel og store samlinger