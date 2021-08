Har du sett denne giftige planten? Ta spaden i hånd!

En svært giftig plante sprer seg i regionen og truer livet til dyr på beite. Ansatte i Statsforvalterens landbruksavdeling vil vekke oppmerksomhet rundt problemet og har selv satt lukearbeidet i gang.

Aleksandra Kosalka

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Statsforvalterens landbruksdirektør Geir Skadberg og førstekonsulent Mohamed Khalifa samler landøyda. De advarer mot faren den gule planten medfører for dyr på beite. Foto: Carina Johansen

En gjeng fra Statsforvalteren i Rogaland stilte fredag på Ytraberget i Sola kommune utstyrt med hageredskaper og plastposer. Ved å luke ut planten landøyda, ønsket de å kaste lys på et problem i vekst; nemlig ukontrollert spredning av planten.

Landøyda er en svært giftig og potensielt dødelig plante som sprer seg lett i beiter og langs veikanter. Den er særlig farlig for storfe og hester, spesielt når den tørker og mister sin bitre smak og derfor blir mer attraktiv. Da spises den gjerne av dyr på beite, og selv så lite som 200 gram av giftstoffet fører til leverskader, avmagring og i noen tilfeller død.

I Agder har spredning av landøyda vært en stor utfordring i mange år, og nå er den giftige, norske planten på frammarsj også i Rogaland fylke.

Seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Rogaland, Monica Dahlmo, anbefaler å bruke hansker, men forsikrer at avriving av landøyda ikke utgjør noen fare for mennesker. Foto: Carina Johansen

Utfordrer alle til å gjøre innsats

– Problemet er at den sprer seg nesten som en farsott her på Vestlandet. At vi valgte Ytraberget, er litt tilfeldig, men i dette område er det beitedyr. Vår oppgave i dag er å ta vekk noen av plantene, men først og fremst å kaste lys på problemet og informere om den potensielle faren som planten kan medføre, forteller landbruksdirektør Geir Skadberg.

Han innrømmer at kan ikke kjenner til eksakte tall, men at landbruksavdelingen har i de siste årene blitt kontaktet av flere bønder som slet med dyr med såkalte sira-sjuken, som landøyda forårsaker.

Statsforvalteren har i samarbeid med regionale og lokale styresmakter, næringsliv og næringsorganisasjoner utarbeidet en handlingsplan for nedkjemping av landøyda i Rogaland, men oppfordrer alle til å ta hånd om problemet på private grunner.

– Vi utfordrer alle til å gjøre innsats i saken. På Lista har man brukt skoleklasser og arrangert store lokale aksjoner for å hjelpe kvitte seg ugresset. Det er viktig å gjøre det nå, før den går i frø og sprer seg med vind.

Landøyda som blir revet i dag skal kjøres til en avfallsstasjon.