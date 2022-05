To russebusser måtte fjerne tak­monterte aggregat

I anledning helgens landstreff holdt Statens vegvesen i dag kontroll på E39 sør for Algård. Det fikk konsekvenser for flere.

Russen fikk hjelp til å løfte ned aggregatet fra taket på russebussen.

Statens vegvesen kontrollerte trafikksikkerheten og den tekniske tilstanden på russekjøretøy på vei opp til Landstreff Stavanger. Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon, et stykke sør for Ålgård.

– De fleste av de kontrollerte bilene og bussene var i god stand. Vi sitter igjen med inntrykk av at årets russ tar trafikksikkerheten på alvor. Noen bruksforbud ble det under kontrollen, men det meste lot seg ordne, heter det i Vegvesenets rapport.

To av bussene som ble stoppet, hadde takmonterte aggregater. Disse måtte bort da bussene ikke var godkjent for taklast.

To førere ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

14 kjøretøy fikk skriftlige mangler som må utbedres, 7 kjøretøy fikk kjøreforbud med mangler som må rettes før videre kjøring, og 2 russebusser fikk bruksforbud. De to sistnevnte må direkte til verksted uten passasjerer

Tre busser fikk kjøreforbud grunnet problemer med sikkerhetsselene. Disse lot seg ikke reparere, så Vegvesenet tillot færre passasjerer før bussene fikk kjøre videre.

Én buss fikk bruksforbud da gulvet inne i bussen var løst. Her var det fare for at russen kunne falt gjennom gulvet under kjøring. Bussen ble kjørt direkte på verksted uten passasjerer.

Én buss fikk bruksforbud med svake bremser, ødelagt luftfjæring i tillegg til at det var kullos lekkasje inn i bussen.

Ett kjøretøy ble avskiltet.