Branninspektør advarer mot innglassede balkonger

Mange av de eldre blokkene har fått innglassede balkonger uten at det er sprinkleranlegg eller felles brannvarsling i blokka. Branninspektør mener det kan være brannfarlig.

Blokkene ved Jernaldergården på Ullandhaug ble bygget rundt 1974. De fikk tillatelse til å sette inn glass i 2008.

Hilde Moi Østbø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi må være litt ærlige og si at mange kanskje ikke har vurdert brannrisikoen godt nok når de har glasset inn balkonger. Det har gått litt fort i svingene, sier Tore Magnus Andersen i Rogaland brann og redning IKS. Han er branninspektør i forebyggende avdeling.

Tre branner

Brannvesenet kontrollerte i fjor 28 blokker bygget før 1985. Årsaken til kontrollen var tre branner i blokker i løpet av kort tid:

Ingen av disse blokkene hadde felles varslingsanlegg. Det hadde heller ikke blokka på Tjelta som brant forrige helg.

I brannvesenets kontroll fikk flere av de eldre blokkene avvik på grunn av brannsikkerhet (se faktaboks). Det er ikke krav til sprinkleranlegg og felles brannvarslingsanlegg i bygg som er bygget før 2010. Dette betyr at resten av beboerne ikke får beskjed hvis det brenner i én av leilighetene.

– De fleste av blokkene har det sikkerhetsnivået som var kravet da blokka ble bygget. Få av de eldre blokkene har tatt seg bryet med å bruke penger på et brannalarmanlegg, selv om noen har gjort oppgraderinger, sier han.

Også Lassablokkene har fått glass på balkongene.

Estetikk

Branninspektøren stiller spørsmål ved at så mange av de eldre blokkene har fått innglassede balkonger. Han forteller at fenomenet begynte allerede på 90-tallet.

– Det har blitt veldig populært. Vi bor på en kant av landet som gjør at du da får utnyttet balkongen flere dager i løpet av et år, påpeker han.

– Mange av innglassingene går langt tilbake i tid. Man har vært mest opptatt av estetikk og utnyttelsesgrad, og ikke vært flinke nok til å plukke opp at man også plutselig øker risikoen for brannsmitte i fasaden. Det spørs om alle saksbehandlere i kommuner er klar over dette, og jeg tror ikke alltid at det blir plukket opp, sier Andersen.

– Hvorfor kan det være brannfarlig?

– En balkong i et bygg som ikke har sprinkleranlegg skal være en flammeskjerm. Det betyr at den skal hindre flammene i å nå opp i boenheten som ligger i etasjen over. Har du en åpen balkong, ligger leiligheten trukket inn et stykke. Hvis det brenner, vil vinduene ryke og brannen treffer balkongen. Men for at det skal nå opp til etasjen over, må flammene gå i en slags s-form for å nå inn i leiligheten, forklarer han.

– Hvis begge balkongene derimot er glasset inn, blir det lettere for flammene å nå opp. Mange har innredet balkongen som en vinterhage med gardiner og møbler. Begynner det å brenne der, er veien mye kortere opp til leiligheten over. Når flammer slikker på glass, går det ikke lenge før det ryker, spesielt hvis det er brennbare gjenstander begge steder, sier han.

Sprinkleranlegg

Andersen påpeker at brannfaren ikke er noe problem i boligblokker som bygges i dag fordi de har sprinkleranlegg som vil sørge for at temperaturen ikke blir så høy at glasset sprekker.

Han anbefaler varslingsanlegg som er bedre enn minimumsnivå, i tillegg til røykvarsler på den innglassede balkongen.

Anne Steen-Hansen, professor i brannteknikk på NTNU og sjefforsker i Rice fire research forklarer hva som er forskjellen på en brann på en lukket og en åpen balkong:

– Er den lukket, vil det samle seg opp mye varme fra ilden som kan spre seg til andre brennbare materialer. Da kan brannen gå mye fortere enn hvis balkongen er åpen og brannen forsvinner ut. Får du en stor brann på en innglasset balkong, vil glasset knuses, brannen får mer luft og vil sannsynligvis utvikle seg raskt og spre seg til andre balkonger, sier hun.

– Hvis du møblerer balkongen med stoppede møbler og kanskje gassgrill i tillegg, vil jeg si at potensialet er der for at det kan være farlig, sier hun.

Fakta Brannvesenets kontroll av blokker i 2021 Brannvesenet fant 51 avvik i en kontroll av 28 blokker. Tre blokker manglet markering av rømningsveier. To blokker hadde åpent sikringsskap i rømningsvei, og tre plasser var det lagret ting i rømningsvei. Flere blokker mangler felles varslingssystem, og har bare enkeltstående røykvarslere i leilighetene. To steder fikk avvik på grunn av feil knyttet til innglassing av balkonger. Ett sted fikk avvik for å lagre en gassbeholder på et loft eller i en kjeller. Et annet sted ble det registrert avvik på grunn av bruk av grill på innglassede balkonger. Les mer

Møbler

Børge Kallesten, seksjonsleder for byggesak i Stavanger kommune, sier at det er selskapene som setter opp glass som har ansvar for at brannsikkerheten er ivaretatt.

Kallesten mener at brannsikkerheten på balkonger svekkes hvis de innredes med mye brennbare materialer som møbler og tepper.

– Her har sameiet i de enkelte blokkene et særskilt ansvar til å vite hvordan brannsikkerheten i deres blokk er prosjektert og sørge for at balkongene brukes i tråd med dette brannkonseptet, sier han.

Byggforskserien fra SINTEF skiller mellom enkeltglass og dobbeltglass på balkonger, men peker også på at «balkongens funksjon som flammeskjerm» ikke må endres. Brennbare materialer er noe av det som kan gjøre at balkongen i mindre grad blir en flammeskjerm, altså noe som hindrer brannen i å spre seg oppover.

Hvis man gjør det skikkelig, skal ikke brannen spre seg raskere når balkongen er innglasset, mener prosjektkoordinator.

– Hindrer brannspredning

Anders Hahne, prosjektkoordinator i firmaet Balco, som jobber med innglassing av balkonger, har ansvar for brannprosjektering.

– Vi brannsikrer vertikalt og horisontalt og da hinder du brannspredning. Vi har sett flere branner på balkonger der dette er gjort skikkelig, og da sprer brannen seg ikke. Blir det bygget slik vi gjør, så mener vi bestemt at det ikke er større risiko for brannspredning enn om balkongen ikke er innglasset, sier han.

– Men det er ikke alle som gjør det skikkelig, og da kan det få store konsekvenser, sier han.

Han påpeker at det kun er enkeltglass som er lov i lukene man kan åpne.

– Sprekker det og faller ut, blir det åpent etter få minutter, og det er å betraktes som en åpen balkong. Derfor holder ikke branninspektørens argument, mener han.

– Men det er vel kort vei opp hvis det er møbler eller gardiner på begge balkonger?

– Balkongene må ikke være overmøblert, men det er ikke lett å styre hvordan folk bruker dem. Her ligger det et ansvar på styret i borettslaget, sier han.

Verken røykvarsler på balkong eller sprinkling på balkong kreves for å glasse inn en balkong.

– Er det tryggere nå enn tidligere?

– Vi er mer opptatt av brannsikkerhet nå, og gjør dette annerledes enn for 15 år siden. Men hvis det hadde blitt en brann på en balkong for 15 år siden, hadde det likevel ikke vært en katastrofe.

Kan brukes mer

Audun Espeland er styreleder i borettslaget Madlamark 1, som er blokkene ved Jernaldergården på Ullandhaug. Blokkene fikk godkjenning til å sette opp glass på balkongene i 2008.

– Vi ville glasse dem inn for å kunne bruke terrassen 365 dager i året. Det blåser mye, og før var det sjelden en kunne bruke terrassen, sier Espeland.

– Har dere vært klar over at et kan være en brannrisiko?

– Nei, men vi har regulert mye i ordensreglene. Blant annet er det ikke lov å grille på terrassen, sier han.

Stavanger kommune sier at innglassingen er gjennomført i tråd med lov og forskrift.