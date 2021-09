Jon Inge Dieset er kommet fra Vestfold for å kjøre folk i Gråtassen. Traktoren er ikke rosa uten grunn. – Pengene jeg kjører inn går til Brystkreftforeningens Rosa sløyfe-aksjon, forteller han, mens tilhengeren fylles opp med folk. Hele sommeren har Dieset dratt rundt på stevner og messer for å bidra. – Jeg mistet søsteren min. Hun ble bare 56 år. Håpet er at vi én dag kan få bukt med kreften for godt.