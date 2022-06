– Vi må hogge og hogge til Rogaland får medisinutdanning

Fylkestinget godtar ikke Sp/Ap-regjeringens nei til medisinutdanning i Rogaland.

Folke Hermansen as ved Yuhong Hermansen bidrar med 10 millioner kroner til rektor Klaus Mohn, slik at UiS kan etablere medisinutdanning.

– Dette forferdelige vedtaket er bare Ap og Senterpartiets feil, sier Kjartan Alexander Lunde, leder i Rogaland Venstre, som tok saken opp i fylkestinget denne uka.

I neste møte skal fylkestinget legge en slagplan for hvordan Rogaland fylkeskommune kan arbeide for å få omgjort regjeringen sitt vedtak – og fortsette kampen for å få medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS).

For å få dette på plass må regjeringen tildele UiS gradsrettighet og bevilge midler til utdanningen.

Sjanse for omkamp til høsten

Først sjanse for omkamp er til høsten. Da skal et representantforslag fra KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland behandles på Stortinget. Fristen til å gi høringsinnspill er 28. september.

– Vi ville ha fylkespolitikerne på banen i forkant av at dette forslaget skal behandles i Stortinget. Foreløpig har Frp, KrF og Venstre uttrykt støtte til det på Stortinget. Nå må vi jobbe sammen for at vår region får medisinutdanning, sier Venstre-politiker Kjartan A. Lunde.

Norge har et akutt behov for flere leger. Rogaland har to sykehus og trenger fastleger i hver eneste kommune fra nord til sør.

For Rogaland er det store problemet at medisinutdanningene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø ikke ønsker konkurranse, og disse har med seg stortingsrepresentantene i sine regioner.

– Må jobbe mer målrettet

– For å få til endringer, må vi jobbe hardere og mer målrettet mot partiene på Stortinget. Vi svært gode kort på hånd, påpeker Lunde.

Regjeringen anerkjenner at det er behov for økt kapasitet i medisinutdanningen.

UiS har utviklet en modell som raskt kan sikre flere utdanningsplasser.

Finansieringen av oppstarten er dekket med totalt 84 millioner kroner fra Ulla Førre-fondet, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Folke Hermansen AS og Universitetsfondet AS.

Årsprisen for en studieplass ved UiS og Helse Vest er 3,2 millioner kroner – det vil si lavere kostnad enn for modellene til flere av de andre universitetene.

Det krangles om hvor investeringskostnadene er lavest. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har konkludert at det er bedre ressursbruk å øke kapasiteten ved de allerede etablerte utdanningsinstitusjonene.

– Må hogge og hogge

I fylkestinget sa tidligere fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal at flere enn KrF var oppgitt over uttalelsene fra Borten Moe og beklaget manglende tillit til beregningene fra UiS.

– For å lykkes handler det om å være klar med en løsning. Det handler om å hogge og hogge til vi faktisk klarer å felle det store treet, som det oppleves å være, sa Ege Tengesdal.

– Viktig at vi ikke gir opp tanken om at vi skal lykkes. Her må vi komme i mål, sa Erlend Jordal (H).

– Utrolig at Senterpartiet jobber så aktivt mot at flere skal få medisinutdanning, altså en desentralisering slik at flere kan ta utdanning der de bo, mente Erlend Kristensen (MDG).

– UiS har et rasende godt forslag, som vil gi oss fastleger i ekspressfart. Det er et skrikende behov for å få dette raskt på plass, sa Heidi Bjerga (SV), som uttrykte tro på at partifeller på Stortinget tar saken videre.

Daniel Bøhn Rayner (Ap) innrømmet at skuffelsen var stor i Rogaland Ap over regjeringens svar, men påpekte at Solberg-regjeringen hadde åtte år på seg til å lande medisinutdanning i Stavanger.

Det samme var poenget til Jarle Bø (Sp).

– I 2009 begynte vi å jobbe strategisk med saken. Nå er vi i 2022 og har ikke fått det til. Det har vært skiftende regjeringer. Poenget er at vi ikke har løst det. Alle deler ut skyld og ansvar, men vi kommer ikke nærmere av å debattere det. Vi må jobbe samlet. Jobbe, jobbe, jobbe og finne de beste argumentene, sa Bø.

I fylkesordførerens svar på interpellasjonen var det lite optimisme å spore.

– Vi må konstatere at de politiske standpunktene i denne saken i all hovedsak følger de geografiske skillelinjene. Det er heller ikke mulig å finne noen støtte til medisinutdanning ved UiS i høringsuttalelser gitt fra nasjonale fagorganer og organisasjoner. Den harde realiteten er altså at det hittil ikke finnes flertall for UiS-modellen, sa Marianne Chesak (Ap).

Hun mente i utgangspunktet at det ikke har noen hensikt å legge fram en egen sak om medisinutdanningen til neste møte i fylkestinget, men det ble til slutt enstemmig vedtatt. Utenom medisinutdanning skal fylkestinget jobbe for å få et profesjonsstudium i

psykologi til UiS.

– Jeg forventer at vi kan få til en sterk anbefaling i høringssaken som kommer opp til høsten. Det nytter ikke å skylde på motstand fra andre deler av landet. Selv om Ap og Sp i Rogaland stadig får null gjennomslag i regjeringen, må vi ikke gi opp alle ambisjoner for fylket vårt, sier Kjartan Alexander Lunde (V).