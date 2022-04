Voldshendelse på Trones – mann i 20-årene fraktet til SUS med alvorlige stikkskader

Politiet har pågrepet en mann i 30-årene etter en voldshendelse på Trones i Sandnes onsdag ettermiddag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Den skadde mannen var bevisstløs da politiet og ambulansen kom til stedet. Vedkommende er kjørt til Stavanger universitetssjukehus med alvorlige stikkskader, opplyser politiet.

– Én person i 30-årene er pågrepet etter hendelsen, sier operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

I en pressemelding opplyser politiet at mannen i 30-årene er siktet for grov kroppsskade. Han ble pågrepet uten dramatikk nær åstedet. Mannen vil bli avhørt torsdag.

– Politiet foretar vitneavhør, og kriminalteknikere vil jobbe på stedet utover kvelden, opplyser jourhavende jurist Bjarte Myklebust.

Politiet sperret av et større område i boligfeltet på Trones etter knivstikkingen.

Voldshendelsen skal ha skjedd utendørs. Politiet søkte onsdag ettermiddag gjennom hekkene i nabolaget.

Skjedde utendørs

Aftenbladet får opplyst at voldshendelsen skal ha skjedd utendørs, ved et bolighus. De første meldingene til politiet gikk ut på at det skulle dreie seg om en knivstikking, men politiet vil ikke si noe om hvilket våpen som er brukt.

– Politiet har sperret av et område i boligfeltet. De leter nå gjennom hekkene i området, sier Aftenbladets reporter på stedet, Julie Teresa Rege Olsen.

Flere vitner ble avhørt i timene etter hendelsen. Onsdag kveld er krimteknikere på vei for å gjøre undersøkelser ved åstedet.

Pågrepet i boligområde

– Vi fikk melding om en voldshendelse som vi responderte på. Den skadde er fraktet til sykehuset, sier politiets innsatsleder på stedet, Torleif Paulsen.

Politiet meldte først om to arresterte, men innsatslederen presiserer at de har én mistenkt. Den andre personen regnes som et vitne.

– Vi har pågrepet det vi mener er gjerningsmannen bak denne voldshendelsen. Det er en voksen mann som er pågrepet, sier Paulsen.

– Er den pågrepne en kjenning av politiet?

– Det kan jeg foreløpig ikke si så mye om, sier Paulsen.

Politiet fikk melding om voldshendelsen klokken 15.15.