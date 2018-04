Pris til nye Gamlingen

Prisen deles ut av organisasjonen Bad, park og idrett - en landsomfattende, åpen medlemsorganisasjon som arbeider for en fremtidsrettet utvikling innen fagområdene park, idrett, friluftsliv og bad.

Gamlingen vant prisen i konkurranse med en rekke nye idrettsanlegg. Blant finalistene var Lovund flerbrukshall i Lurøy kommune, Holmen svømmehall i Asker kommune og Hvam Idrettspark og Nes Arena i Nes kommune.

Juryens uttalelse om Gamlingen:

«Gamlingen utendørs svømmeanlegg har vært en institusjon i Stavangerregionen helt siden 50-tallet. Etter at det opprinnelige anlegget måtte vike plass for nye veiprosjekter, tok Stavanger kommune ansvar og erstattet dette unike tilbudet for svømmemiljøet. Sommeren 2017 stod den nye Gamlingen ferdig på Mosvangen. Det er svært hyggelig at besøket fra idrett, skole og ordinære badene har eksplodert i dette helårsåpne anlegget. Juryen berømmer anlegget for sin innbydende og gjennomtenkte arkitektur. I tillegg er det gledelig at miljøaspektet er godt forankret i hele prosessen med bl.a. oppvarming fra 26 energibrønner. Gamlingen fremstår som inkluderende, tilgjengelig, funksjonelt og attraktivt.»

Monika Eie, fagleder utvikling, idrett, i Stavanger kommune, er glad for prisen.

– Dette er stor stas. Kjempestas for både arkitekter og kommunen. Vi meldte oss selv på konkurransen, og ble plukket ut som én av fire finalister. Det følger også en pengegave på 30.000 kroner med prisen, sier Eie.