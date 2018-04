To fotballag, én kommune. Det ene holder til på Eigerøy, det andre i byen. Siden det helt sikkert er et oppdemmet behov i Rogaland for å få vite mer om Eigersund-fotballen, tar vi her et snorkeldykk ned i 100 års fotballhistorie i lavtliggende divisjoner.

EIGER er et lite under av en klubb. Den ble stiftet i 1961. Stiftelsesmøtet foregikk langt ute på landet i det som het Herredshuset. Det lå hele 50 meter fra grensa til Egersund og 500 meter fra Torvet. Lenger ut på landet kom du ikke den gang mens du samtidig var i byen. Herredshuset var rådhus for landskommunen Eigersund. Bykommunen Egersund hadde et stolt fotballag, EIK. Landskommunen manglet noe tilsvarende. I 1961 ble EIGER stiftet.

Flagget ble sydd av Hansine Ellertsen. Hun var bestemor til Rune Ellertsen som i dag spiller gitar, ikke fotball, men det er en helt annen historie. Den dagen flagget vaiet over det nye stadionanlegget til EIGER, Hålå, grein øybuan. De hadde endelig kommet hjem. Navnet Hålå var det en innvadrer fra byen som fant på. Odd Arild Ellingsen. Siden Hålå ligger i ei håla, fikk han både hodenikk og akklamasjon på årsmøtet for sitt svært originale forslag.

EIGER skriver på nettsiden at da de fikk Pete Seglem til å lede arbeidet med å bygge Hålå «så hadde EIGER skutt gullhøna si». Det å skyte gullhøna er kanskje ikke så lurt hvis man samtidig vil ha den til å legge gullegg, men denne gullhøna la egg selv som skutt, mange egg. Samarbeidet mellom gullhøna og EIGER ga laget et av Norges fineste idrettsanlegg. De eier alt selv. Øybuan vil ikke være husmannsfolk under kommunen.

Historisk har EIGER vært laget til Eigerøy og EIK har vært laget til byen. EIK er mye viktigere for byen enn fotballresultatene skulle tilsi. Det er nesten godt gjort av en gammel klubb som EIK å ikke ha større pokaler i skapet enn pokalen for 3. plass på nivå 2 i 1958. Klubben er snart 100 år. Poenget er at EIK er akkurat passe stor for byen. EIK speiler byen. Egersund er på en hver tid på samme nivå som EIK. Derfor var seieren over Viking i cupen 2017 så utrolig deilig. Og senere i samme sesong, slå selveste Bryne 1 − 6 på bortebane. EIK hadde ikke vunnet en viktig kamp mot Bryne siden 1949. Etter to slike seire er det godt å kunne slå fast at Egersund til en hver tid er på samme nivå som EIK.

Før i tiden, før 2017, vaket alltid EIK en plass der de ikke kunne kalles gode, men heller ikke dårlige, de lå en plass der det var like før det skjedde noe. Det er en god plass å ligge. Der kan vi kose oss og være superoptimister hele vinteren. Det er alltid den hersens sesongen som ødelegger.

Uansett resultater på banen, har EIK oppnådd ett fantastisk resultat utenfor banen. Over 10 prosent av befokningen er med i klubben. Det gjør den, sammen med EIGER, til de to viktigste sosiale, bærebjelkene i huset Eigersund.