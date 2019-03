Rogaland: Dette skjer på kvinnedagen

Det er ikke kun toget som er aktuelt på den internasjonale kvinnedagen.

Regionen markerer dagen på flere forskjellige måter. Det blir blant annet konserter, festival, diskusjon og historie-oppfriskning.

Stavanger 8. mars:

Sølvberget: Brev til Noreg: De to forfatterne bak boken Brev til Noreg: Hilde Sandvik og Mona Ibrahim Ahmed skal ha samtale med Ingvil Hellstrand fra Nettverk for kjønnsforskning, ved Universitetet i Stavanger.

Tid: 16.00.

Domkirken: Kvinnedagsgudstjeneste: «Gud, som vår mor». Ordfører Christine Sagen Helgø, ønsker velkommen til gudstjenesten. Det blir også en preken av biskop Anne Lise Ådnøy.

Tid: 17.00.

Anders Minge

Tou Scene: Skambra Damer: Hanne Vasshus og Camilla Maria Myrås har i samarbeid med Tou, laget en festival der det er kvinner i alle ledd. Her får man oppleve blant annet konserter, samtaler og performance. Ordfører Christine Sagen Helgø åpner kvelden.

Les intervju om festivalen her, og se mer detaljer her.

Tid: 19.00.

Bøker og Børst: AKKS presenterer: Nasty Women & Nasty Men!: AKKS jobber med synliggjøring, rekruttering og motivering av kvinner og andre underrepresenterte kjønn i det norsk musikkliv. De feirer kvinnedagen med flere Dj-sett og konsert med Emilie Østebø.

Tid: 19.00.

Stavanger museene: Stavanger museene og Guidecompaniet: Her blir det museums-maraton i kvinnehistorie på kvinnedagen. På to timer får man kvinnehistorier fra Arkeologisk museum, Norsk Oljemuseum og alle MUST sine anlegg.

Her stilles det spørsmål som hvordan ble de første kvinnene offshore møtt av sine mannlige kolleger? Og hvem var Stavangers mest fryktede kvinne?

Tid: 12.00.

Sandnes 8.mars:

Minnemarkering: Det vil være en minnemarkering ved relieffet i Haakon 7. gate. Kvinner i Sandnes har tatt initiativet til dette minnesmerket i anledning 100 års jubileet for Elise Ottesen Jensens fødsel i 1886.

Tid: 17.30.

Quality Hotell Residence: 8.mars i Sandnes: Stavanger Aftenblad journalist Camilla Bjørnheim, åpner arrangementet. Temaet for kvelden vil være: Kvinnekroppen 2019, en kamp mot naturen? Hovedtaler er Janne Stigen Drangsholt.

Bak 8.mars i Sandnes står 18 lag og organisasjoner.

Tid: 19.00.

Egersund 8.mars:

Egersund kino: Zonta: Zonta Egersund og omegn arrangerer 8.mars arrangement med foredrag, musikk og prisutdelinger. Zonta er et nettverk av kvinner som arbeider for å fremme kvinners rettigheter over hele verden. Gro Skartveit skal blant annet holde foredraget: Å være RAUS med seg selv, livet og hverandre.

Tid: 18.00.

Stavanger 9. Mars:

Sølvberget: Musikkprat: Kvinnene i musikken: Hanne Vasshus og Camilla Maria Myrås snakker med kulturjournalist Leif Tore Lindø om blant annet hvor langt - eller kort - har vi kommet med likestillingen i musikkbransjen.

Tid: 14.00.