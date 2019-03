Leste i avisen at faren var akuttinnlagt på sykehus

I kjernejournalen vår, som ligger tilgjengelig for alt helsepersonell på helsenorge.no, står de vi har valgt som våre nærmeste pårørende oppført. Dermed vet helsepersonellet hvem som skal varsles ved sykdom.

Men hvem har ansvaret for å varsle pårørende og andre relevante instanser? Og når?

Dette er spørsmål kvinnen fra Jørpeland stiller seg, etter at hun oppdaget at faren var innlagt på sykehus gjennom avisen:

Mann i 80-årene innlagt etter mangel på multidosemedisin

Eller rettere sagt: da datteren hennes leste det på nett.

«Mann i 80-årene innlagt etter mangel på multidosemedisin», var tittelen artikkelen som ble publisert på Aftenbladet.no fredag 8. mars.

– Datteren min sendte en lenke til den med spørsmålet «kan det være morfar?». Det var det, viste det seg.

Kvinnens far bor alene med kols og hjerteproblemer i Stavanger. Men hver dag blir han kjørt til og fra Ramsvigtunet dagsenter, og hver morgen og kveld kommer hjemmesykepleier. Han har sin egen personalkoordinator i bydelen der han bor, som er bindeleddet mellom alle etater. Et godt og trygt opplegg, som datteren er veldig fornøyd med.

– Jeg snakket med far onsdag. Alt var bra, og vi ble enige om at jeg skulle komme på besøk til ham lørdag.

Akuttinnleggelse

I ettertid har hun blitt fortalt at følgende hadde skjedd:

Da hjemmesykepleier var hos faren onsdag kveld, hadde han klaget over at han følte seg dårlig, og at han hadde problemer med å puste. Hjemmesykepleieren anbefalte ham da om å dra til sykehuset. Det ville ikke mannen, fordi han ikke orket flere timers ventetid på akuttmottaket. Hjemmesykepleieren ringte da sykehuset, og sa at han nå kunne dra opp med taxi og gå forbi køen. Det gjorde han, og ble akuttinnlagt på hjerteavdelingen.

Mannens fastlege Kåre Reiten ble varslet av sykehuset natt til torsdag, og fikk oppgitt at årsaken var at det manglet medisin i multidosen hans. Noe som skyldes manglende medisinleveranser, som et et stort problem for tiden.

Da datteren hadde lest avisartikkelen, tok hun kontakt med dagsenteret. De bekreftet at faren ikke hadde møtt opp de siste to dagene, og at også de hadde lest avisen og tenkt at det kanskje var ham som var innlagt. Det hadde de fått bekreftet, men regnet med at familien var varslet.

Da hun ringte sykehuset, fikk hun bekreftet at faren var innlagt.

To ganger tidligere har faren blitt plutselig innlagt på sykehus, uten at hun som nærmeste pårørende er blitt varslet.

– Men da har min far ringt selv og fortalt om det. Denne gangen var han altså svært dårlig, og i tillegg hadde han ikke strøm på mobilen. Så ingen som ringte ham fikk svar.

Rutiner finnes

En ringerunde til de involverte, viser at jo, det finnes generelle rutiner:

Fastlege Kåre Reiten sier at han rutinemessig blir informert på epost når det blir journalført at hans pasienter oppsøker legevakt, akuttmottak eller blir innlagt på sykehus. Men at det ikke er hans ansvar å kontakte pårørende.

Virksomhetsleder Kari Anstensrud ved Ramsvigtunet dagsenter sier at når hjemmesykepleien er involvert, vil det gå en såkalt e-melding fra Stavanger universitetssjukehus (SUS) når en av deres pasienter blir innlagt.

– Det er de som videre skal varsle både oss og pårørende, sier hun.

Akkurat hvor og hvordan rutinene sviktet i denne konkrete saken, har det ikke lyktes Aftenbladet å få klarhet i. Datteren klandrer heller ingen bestemte, og nå er faren på bedringens vei.

– Det viktigste var å få konstatert at det finnes rutiner. Men neste gang vil jeg gjerne bli varslet, sier hun.