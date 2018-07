Men hva i all verden er dette?

«Monsterveps»

Tommy og Marianne Tollefsen fant det de kaller en «monsterveps» på ca 4,5 centimeter inkludert følehorn på Hommersåk. Vepsen svermet rundt over lenger tid, før paret klarte å få fanget den i en boks for å ta bildet.

Insektekspert Lars Ove Hansen har undersøkt bildet.

– Dette er kjempetreveps, som er utbredt over hele Norge. Arten kan ikke stikke mennesker, sier Hansen.

Kjempetrevepsen er Norges største veps, og er helt ufarlig for mennesker. Den lever i tilknytning til døde eller nylig døde bartrær, men er kjent for å fly ut i bebodde områder på sensommeren.

Kjell Gauer

Stor larve

– Vi traff denne karen på stien, og jeg har aldri sett en sånn før. Drøye 10 centimeter lang og 1,5 centimeter i diameter. Den kravlet seg fremover i bølgebevegelse, melder Kjell Gauer.

Insektekspert Lars Ove Gansen mener at bilde er av larven til sommerfuglen «stor snabelsvermer». En nattsvermer der larvene blant annet utvikler seg på planten geitrams.

– Larven har tegninger på kroppen som likner på en slange, såkalt slangemimikry. Dette gjør den for å unngå å bli spist.

Larven som senere blir en rosa sommerfugl blir med årene mer vanlig i Norge, spesielt på Vestlandet.

Wikimedia Commons

Tomme elvemuslingskall

Da Katrine, Samuel og Matilde skulle bade i Figgjoelva, fant de over 30 tomme elvemuslingskall. Ingen av skjellene var knust. Nå lurer barna på hva årsaken kan være.

Elvemuslinger er utrydded i Europa utenfor Norge, og har levd siden dinosaurtiden. Muslingen renser over 50 liter vann i døgnet.

Ane Lindtjorn

– Basert på bildet har disse vært døde en stund, fra noen måneder til flere år. Det er ingen synlige rester av bløtvev i skallet, sier elvemuslingekspert Steinar Kålås.

– Dette kan være musling som har dødd naturlig ved at de har blitt tørrlagt eller skylt på land og tørket ut. Tomme skall er lettere enn stein og grus og kan bli tatt av strømmen og samlet i roligere partier. Disse kan ha dødd på ulike tidspunkt, så dette trenger ikke bety at det har vært en akutt episode på dette stedet.

Elvemuslingekspert forteller at det er viktig å gi beskjed hvis noen finner mange nylig døde elvemuslinger. Dette kan merkes på lukten. Da vil elvemuslingene ha en sterk og ubehagelig lukt.

- Vi har et spesielt ansvar for å ta vare på arten. En stor andel av bestandene, spesielt i sør-Norge har dårlig rekruttering, og naturforvaltningen er på vakt. Det er etablert et anlegg for krisehjelp til rekruttering i Austevoll i Hordaland.