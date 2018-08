Brann i turistferje i Lysefjorden: 54 personer evakuert

Fredag klokken 20.15 meldte operasjonssentralen ved Sør-Vest politidistrikt at turistferja «Eid» hadde sendt ut «mayday»-melding da det oppstod varmgang i motoren.

54 personer var om bord og ble evakuert over i livbåter og ander båter som kom til stedet.

– Luft og sjøressurser er sendt mot stedet, inklusive politibåten, meldte politiet.

Ferja befant seg da i Lysefjorden, like under Preikestolen.

– Nødetater, helikopter og andre båter varslet. «Eid» evakuerer til fritidsbåter som ligger i området, meldte Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge like etterpå.

Få minutter seinere meldte HRS at alle passasjerer var evakuert til båter i området. De ble deretter sendt til Oanes for mottak av politi og helse.

Vakthavende redningsleder, Johan Mannsåker ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge, opplyste fredag kveld at det var 54 personer om bord i båten: 49 passasjerer og 5 mannskap.

– «Eid» har fått motorhavari med varmgang. Derfor evakueres ferja. Flere båter er på vei til stedet og hjelper til med evakuering. Brannvesenet har sendt ut spesialmannskap for brannbekjempelse i sjø, sa han til Aftenbladet.

Klokken 20.37 er MF «Finnøy» på plass, opplyser vår reporter.

– Det ligger også cirka ni mindre båter rundt MF «Eid» som brenner, forteller han.

Klokken 21.20 sier Mannsåker av det ble meldt om eksplosjonsfare ved båten tidligere.

– Brannen er fortsatt ikke under kontroll, men ferja blir slept til land slik at brannvesenet kan drive slukningsarbeid fra land. Vi må finne et egnet sted som ikke ligger for nær bebyggelse eller andre biler, sier han.

Det er ikke meldt om personskader, men alle passasjerene skal helsesjekkes.

Turistbilfergen på Lysefjorden begynte i rute 1. juni i år og skal gå to rundturer daglig til 16. september, skriver avisen Strandbuen. I starten hadde fergen problemer

Ferje innstilt og bistår

Et Sea King redningshelikopter er også på vei.

MF «Finnøy» assisterer i arbeidet. Sambandet Lauvik-Oanes er innstilt inntil videre.

Asgeir Lode har hytte i området og kan se røykutviklingen fra båten med kikkert fra vinduet.

– Det er lite vind, så røyken ligger nokså tett ved havflata. Bak den brennende båten ser jeg i alle fall tre båter rundt, sier Lode.

Like før klokken 21 opplyser Lode at flere av passasjerene fra den brennende ferja er evakuert i en katamaran-seilbåt, som nå seiler mot Oanes.

Brannfolk med spesialopplæring i brannslukking til sjøs (Rits - redningsinnsats til sjøs) er sendt fra Stavanger sammen med brannbåten «Vekteren».

Like før klokken 22.30 opplyser Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge at bilferja blir slept til Forsand for videre branninnsats til kai. Passasjerer blir tilbudt transport og hotell av Fjord1. Brannen har avtatt og det er mindre røyk.

Stian Fjelde, overbefal Strand brannvesen, opplyser klokken 22.30 at det er målt lav temperatur på utsiden av båten.

– Jeg håper brannen har roet seg, sier han.

MF «Eid» skal slepes til kai ved Forsandhagen Industriområde. Der vil Rits-gruppen bistå.

