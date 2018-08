Enebolig på Bryne ubeboelig etter brann i natt - den sjuende brannen på Bryne i løpet av en drøy uke

– Vi fikk melding om brannen klokken 03.03 i en enebolig i Torkel Lendes Veg på Bryne, sier vaktleder Magne Aabrekk i Rogaland brann og redning til Aftenbladet.

Vurderte evakuering

– Vi fikk melding om at det var brann i en garasje litt over klokken tre i natt, og det var full fyr i garasjen da brannvesenet kom frem, sier utrykningsleder Stian Anda til Aftenbladet.

Brannen spredte seg til huset, og det var allerede fyr i huset da brannvesenet kom til stedet.

Brannen var under kontroll klokken 04.28. Da melder brannvesenet at det er kontroll på brannen og ikke behov for evakuering av nærliggende boliger.

Operasjonssentralen til Sør-Vest politidistrikt opplyser at de har vært i kontakt med huseier som bekrefter at det ikke skal være noen inne i huset.

Alle som oppholdt seg i huset kom seg ut ved egen hjelp.

I forrige uke var det fem branner på Bryne i løpet av samme natt. Disse skal fortsatt ikke være oppklart. Det er heller ikke brannen ved tennisklubben, som var påsatt.

Nattens brann er dermed den sjuende på Bryne i løpet av en drøy uke.

19 kaniner reddet ut

Ifølge vaktleder Aabrekk ble 19 kaniner reddet ut av brannområdet.

Brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiet har startet undersøkelser og vitneavhør.

Brannvesenet driver etterslukking i morgentimene fredag.