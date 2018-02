UDI advarer om at flere Statoil-praktikanter ikke lenger vil få jobbe i Norge

Regjeringens foreslåtte innstramminger (se fakta) i utlendingsforskriften vil ikke bare ramme gartnere og landbrukspraktikanter.

Også leger og Statoil-praktikanter kan slite med å få praktikantopphold i Norge dersom forskriften endres.

Fakta: Forslagene Slik vil regjeringen stramme inn i utlendingslovens bestemmelser for oppholdstillatelser for praktikanter: KORTERE: I dag kan praktikanter søke om tillatelse for to år, mens nå skal utgangspunktet være seks måneder, med mulighet for maksimalt seks måneders forlengelse.

I dag kan praktikanter søke om tillatelse for to år, mens nå skal utgangspunktet være seks måneder, med mulighet for maksimalt seks måneders forlengelse. UTDANNING: Utdanningen utlendingen gjennomfører, må være på et høyere nivå enn videregående skole. Mangel på praksis- og lærlingplasser for personer som allerede bor i Norge, påvirker frafallet i videregående, og departementet ser ikke behov for å gi praksisplasser til personer fra land utenfor EØS-området når disse er på et videregående-nivå eller lavere.

Utdanningen utlendingen gjennomfører, må være på et høyere nivå enn videregående skole. Mangel på praksis- og lærlingplasser for personer som allerede bor i Norge, påvirker frafallet i videregående, og departementet ser ikke behov for å gi praksisplasser til personer fra land utenfor EØS-området når disse er på et videregående-nivå eller lavere. UFAGLÆRT: Det foreslås et skille for masterstudenter med og uten en bachelorgrad i boks. Masterstudenter som først har avlagt en bachelorgrad, vil ikke lenger kunne få oppholdstillatelse som praktikant, fordi man da regnes som faglært, ifølge UDI.

Det foreslås et skille for masterstudenter med og uten en bachelorgrad i boks. Masterstudenter som først har avlagt en bachelorgrad, vil ikke lenger kunne få oppholdstillatelse som praktikant, fordi man da regnes som faglært, ifølge UDI. ALDER: Praktikanten må være mellom 18 og 30 år. I dag er det ingen spesielle aldersregler.

Praktikanten må være mellom 18 og 30 år. I dag er det ingen spesielle aldersregler. OPPLÆRING: Krav om opplæringsplan: Departementet vil skjerpe krav om at praksisen er av vesentlig betydning for kompetansehevingen og yrkesutdanningen. Søkeren må framlegge en opplæringsplan - som også gjør det enklere å skille fast ansatte fra praktikanter.

Statoil-praktikanter kan bli rammet

Det foreslåtte kravet om at søkeren må være ufaglært og under høyere utdanning for å få praksisopphold, mener Utlendingsdirektoratet (UDI) kan ramme blant annet Statoil-praktikanter.

Masterstudenter som har avlagt en bachelorgrad, vil ikke lenger kunne få oppholdstillatelse som praktikant, fordi man da skal regnes som faglært.

I stedet må disse søke som faglært eller utsendt arbeidstaker, og da blir lønnskravet betraktelig høyere.

Derimot vil studenter på femårig master, som ikke tar bachelorgrad før mastergraden, fortsatt kunne få opphold som praktikant (med integrert maser).

«Vi har frem til nå gitt tillatelse til studenter på masternivå som har fått tilbud om praktikantopphold hos næringslivsbedrifter i Norge, blant annet hos Statoil og Hydro. Med den foreslåtte avgrensingen, vil disse ikke lenger kun (sic.) gis en tillatelse (...)», skriver UDI.

LES MER:

Ole Jørgen Bratland/Statoil

UDI påpeker også at denne gruppen som regel bare er i Norge i noen få måneder.

«De er under utdanning på høyt nivå, er her i opplæringsøyemed og får med seg verdifull erfaring fra kjente bedrifter i Norge. Disse bedriftene har også norske trainees/master-studenter med de samme betingelsene. Vi har ikke opplevd utfordringer med denne gruppen», skriver UDI.

Statoil vil øke antallet praksisplasser

Erik Haaland, pressetalsperson i Statoil, sier det ikke er naturlig for Statoil å gi synspunkter på endringsforslagene i utlendingsforskriften.

Haaland sier det er for tidlig å gå inn på eventuelle konsekvenser for Statoil-praktikanter og hvor mange som eventuelt kan rammes.

– Vi er opptatt av å tilby muligheter til studenter som fortsatt er under utdanning. Vi tilrettelegger for at studenter i Norge og globalt i Statoil kan få skrive masteroppgaver eller få tilbud om praksisplasser, sier han.

– Vi ser verdien av å ha en arbeidsstyrke med ulik type bakgrunn og kompetanse, og vi har også en ambisjon om å øke antallet praksisplasser for studenter, sier Haaland.

Leger kan bli rammet

UDI mener også at leger under videreutdanning og som trenger praksis, kan bli rammet.

UDI viser til at flere afrikanske leger hvert år blir tilbudt praksisplass/opplæringsopphold på Ullevål sykehus.

Utdanningen er gjerne finansiert gjennom europeiske eller norske bistandsprosjekter for å øke kompetansen blant helsepersonell i utviklingsland.

Leger som er på opplæring, må ha en tillatelse, men kan ikke lenger få opphold som praktikant dersom disse ikke er her på bakgrunn av en «mellomstatlig avtale».

UDI advarer mot gartneri-forslag

Mest oppmerksomhet har så langt blitt viet konsekvenser for gartnere.

Gartnerier i Norge kan sysselsette ufaglærte praktikanter fra land utenfor EØS-området, eksempelvis Ukraina og Hviterrussland, til 70 prosent av lønnen til en ufaglært.

Geir Pollestad har angrepet Hadia Tajik (Ap) for å henge ut folk i Stortinget etter at hun anklaget gartnerier i Rogaland for å bruke «oppskriften på sosial dumping».

Åtte østeuropeere er «nylig» blitt utvist etter misbruk av «gartnerordning» i Rogaland, og Sør-vest politidistrikt mener praktikantordning er misbrukt over lang tid, særlig av gartnerier. Dette har gartnere reagert sterkt på.

Utlendingsdirektoratet (UDI) viser i sitt høringssvar til stor pågang av søkere fra Ukraina og Hviterussland som vil bli praktikanter innen jordbruk og ved gartnerier i Norge.

UDI advarer mot at det blir «svært krevende» å håndheve forslaget om ikke å godta en høyere utdanning i utlandet dersom den «bare» tilsvarer videregående i Norge. De utenlandske utdanningene er ofte formelt sett høyere utdanninger, ifølge UDI.

Direktoratet påpeker også at landbruksrettede utdanninger i Norge foregår både på videregående og høyere nivå og at UDI kan stå overfor omfattende, tidkrevende og vanskelige vurderinger av hver enkelt utdanning, for å finne ut hva det tilsvarer i Norge.

Dersom departementet ønsker å stramme inn på praktikanter i grønt-næringen, bør man se på om det er andre virkemidler som kan tas i bruk, mener UDI.

UDI opplever at arbeidsgiverne i gartneri- og jordbruksnæringen primært har behov for ufaglært arbeidskraft, og mener det kan finnes en sesongarbeider-åpning i lovverket for ufaglært arbeidskraft fra land utenfor EØS-området.

NHO-kritikk

NHO Mat og Drikke sier seg uenige i forslaget om å begrense varigheten av praksisperioden.

I dag kan praktikanter søke om tillatelse for to år, mens nå skal utgangspunktet være seks måneder, med mulighet for maksimalt seks måneders forlengelse.

NHO Mat og Drikke mener at dagens ordning med inntil to års varighet av oppholdstillatelse for praktikanter fungerer godt.

En av begrunnelsene for de foreslåtte endringene, har vært praktikanter som bløffer på seg et utdanningsløp de ikke er i.

NHO Mat og Drikke kan ikke se at lengden på praksisen kan knyttes til misbruk eller at en forkorting av praktikantperioden er et treffsikkert virkemiddel mot at enkelte søkere forfalsker studiebevis fra utenlandske læresteder.

Interesseorganisasjonen mener forfalskningen som UDI har avdekket, ikke tilsier at man bør endre en ordning som NHO Mat og Drikke for øvrig fungerer etter sitt formål.

Organisasjonen tror heller ikke at arbeidsgiverne har kjent til misbruk av ordningen og mener bransjen er egnet for arbeidspraksis.

– Kan undergrave minstelønnsordning

Arbeidstilsynet skriver i sitt høringssvar at det i dag er vanskelig å avdekke om arbeidstakerne er praktikanter eller om de reelt sett er arbeidstakere eller sesongarbeidere:

«Planene for opplæring kan se gode ut, men det kommer av og til frem under tilsynet at planene antakelig ikke følges opp slik som forventet, i noen tilfellet blir ikke planene fulgt opp i det hele tatt».

«I tillegg er enkelte attester trolig forfalsket, som også undersøkelsen til UDI viser. Dette er problematisk, ettersom allmenngjøringsforskriften innenfor landbruks- og gartnerinæringene åpner for 70% av ordinært allmenngjort lønnsnivå for praktikantene (...)».

«Bruk av praktikanter som reelt sett er ordinære arbeidstakere kan bidra til å undergrave minstelønnsordningen i bransjen.»