25-åring dømt for drapsforsøk på kameraten

En 25 år gammel mann fra Stavanger er i Gulating lagmannsrett dømt til 6 år og 6 måneders fengsel for det en enstemmig rett mener er drapsforsøk.

Det var i 22.30-tiden onsdag 17. august i 2016, i fornærmedes kjeller i Stavanger, at volden fant sted. Tiltalte og fornærmede, som kjenner hverandre fra rusmiljøet i byen, skal ifølge dommen tidligere denne dagen ha dratt til sentrum for å skaffe seg narkotika.

Deretter dro de til fornærmedes kjellerleilighet hvor fornærmede duppet av. Da han våknet igjen, skal han ha vært sint på tiltalte. Retten legger til grunn at han da fant frem et balltre og at han dyttet borti tiltalte med dette.

Ikke straffriende

Retten tror på tiltalte når han sier at fornærmede traff ham i ansiktet med balltreet. Retten tror imidlertid ikke på tiltaltes forklaring om at fornærmede deretter skal ha slått ham med stor kraft i armen.

Retten legger til grunn at tiltalte raskt fikk hånd om balltreet og at ytterligere vold fra fornærmede med dette var avverget.

Retten mener at tiltaltes handling etter dette utvilsomt gikk lenger enn nødvendig i en nødvergesituasjon. Retten finner det bevist at tiltalte tok tak i balltreet med begge hender og at han deretter, med voldsom kraft, slo fornærmede minst tre ganger i hodet og ansiktet.

Retten ser bort fra tiltaltes forklaring om at han slo fordi fornærmede forsøkte å få tak i en kniv eller en annen skarp gjenstand som lå i sofaen.

Flere runder

Også i Stavanger tingrett ble 25-åringen dømt for drapsforsøk og også første rettsinnstans fant at 6 år og 6 måneders fengsel er riktig reaksjon. Da saken for første gang kom opp i lagmannsretten, valgte imidlertid juryen å frifinne tiltalte både for drapsforsøk og for grov kroppsskade med betydelig skade.

Lagmannsrettens fagdommere la juryens kjennelse angående drapsforsøksspørsmålet til grunn. Samtlige fagdommere var samtidig uenige med juryen i at 25-åringen ikke er skyldig i grov kroppsskade med betydelig skade.

Dermed måtte saken opp for ny rett, som nå altså finner 25-åringen skyldig i drapsforsøk.

Anker

I tillegg til 6 år og 6 måneders fengsel dømmes 25-åringen til å betale fornærmede i underkant av 450.000 kroner i oppreisningserstatning og andre erstatninger.

25-åringens nye forsvarer, advokat Bjørn André Gulstad i Advokatsamarbeidet Sjødin Meling & co, sier til Aftenbladet at dommen vil bli anket til Høyesterett.

– Det vil bli anket over saksbehandling, lovanvendelse og straffeutmåling. Min klient fastholder at han handlet i nødverge og at han aldri hadde drapsforsett, sier Gulstad.