– Den sterkeste merkevaren vi har - helt galimatias å endre Statoil-navnet, sier merkevareekspert

Han er rektor og dosent ved Høyskolen Kristiania, og underviser i markedskommunikasjon. Blindheim har bakgrunn fra reklame- og mediabransjen, både som tekstforfatter, kreativ leder og direktør, og har også kompetanse på merkevarebygging.

Statoil ble opprettet i 1972, og er i dag Nordens største konsern og verdens største operatørselskap offshore. Selskapet fusjonerte i desember 2006 med olje- og gassdivisjonen i Norsk Hydro, og endret samtidig navnet til Statoil-Hydro, et navn som hadde en levetid på to år.

Det er ikke mange år siden Statoil skiftet «dråpelogoen» ut med dagens stjernelogo. I 2009 fikk selskapet sin nye logo, og brukte 200 millioner kroner over hele kloden på omprofileringen den gangen, ifølge selskapet.

Forstår lite av navneendingen

– Hvordan reagerer du på navnet, Trond Blindheim?

– Vel, de må vel ha noe å gjøre, de som jobber i markedsavdelingen hos Statoil. det blir som om jeg skulle skifte navn fra Trond til et navn mer i takt med tiden, sier han med glimtet i øyet.

– Vi forbinder Statoil-navnet med velstand knyttet til det norske samfunnet. Norge topper alle rankinger og kåringer av verdens beste land å bo i, mye på grunn av Statoil. Helt siden vi fant olje i Nordsjøen, og pumpet opp denne, har alt gått oppover, og vi har hatt en historisk økonomisk vekst, sier Trond Blindheim.

Han forstår lite av at et selskap som Statoil, som har bidratt til denne utviklingen, bytter ut et innarbeidet, positivt ladet navn, som de fleste bare har positive assosiasjoner til.

«Og Statoil-navnet, det eier vi alle»

Det hjelper ikke at selskapet også skal satse på andre energiformer. Navnet står ikke i veien for dette, mener han. Og Statoil-navnet, det eier vi alle, sier han.

– Så navnet faller ikke helt i smak?

– Navnet er veldig kryptisk, og ligger ikke så godt på tungen, og det klinger heller ikke så godt, sier rektoren ved Høyskolen Kristiania.

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) er heller ikke begeistret for navnevalget.

-Vi kan ikke tillate at Statoil forlater sin historie, og glemmer hvem som eier dem.

For navn er viktig. Hver morgen går tusenvis på jobb i Statoil, i navnet blir de minnet på historien og eierskapet. De går på jobb for fellesskapet, i selskapet som forvalter og videreutvikler verdier for alle i Norge, skriver han i en melding, og fortsetter slik:

-Men hva gjør en som jobber i Equinor? Et navn som minner mest om et privat equity fond med hovedkontor i Bærum... Høyre og FrP applauderer det nye navnet – staten skal bort.

Dette navnevalget er ingen bagatell, men et angrep på Statoils stolte historie og det statlige eierskapet.

Derfor mener jeg det må stoppes, skriver Torstein Tvedt Solberg.

– Historisk signaleffekt

– Signaleffekten av at Statoil skifter navn er historisk. Å gå bort fra "oil" i navnet signaliserer at de forlater tanken om at olje for alltid vil være kjernevirksomheten, sier Marius Holm i en e-post.

– Navneskiftet signaliserer at de tar inn over seg endringene som skjer i verdens energimarkeder, og at vekst innenfor andre, fornybare energikilder er avgjørende for selskapets langsiktige overlevelse. Det er bra både for klima og AS Norge, skriver Holm. Han er leder i miljøstiftelsen Zero.