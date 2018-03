Hadde altfor mye fisk i lasten

Statens vegvesen utførte tirsdag kveld kontroll i samarbeid med politiet, ved Krossmoen kontrollstasjon. 34 kjøretøy ble kontrollert, 19 hadde skriftlige mangler.

Tre vogntog lastet med fisk ble stående igjen på kontrollplassen fordi de var tyngre en tillatt. Dokumenter for transporten ble rutinemessig beslaglagt inntil gebyrer er betalt.

To sjåfører ble anmeldt for manglende førerrett for klasse BE (personbil med henger).

Én sjåfør ble anmeldt for manglende lastesikring da to av fire konteinerlåser ikke var i lås.

Én sjåfør hadde kjørt i 11,5 timer og ble pålagt døgnhvile. Forholdet blir anmeldt.

Det ble gitt fire bruksforbud for mangler med lastesikring.

To kjøretøy måtte korte inn på lengden før videre kjøring.

Åtte vogntog fikk bremsekontroll utført. Tre av kjøretøyene fikk mangellapper med kort frist for utbedring.