Politiansatt siktet for å ha lekket informasjon til kriminelle

Etter det Aftenbladet får opplyst ble den politiansatte pågrepet i desember i fjor. Vedkommende er ikke fremstilt for varetektsfengsling, men er tatt ut av tjeneste mens Spesialenheten for politisaker undersøker om det er hentet ut informasjon fra politiets datasystemer som er overlevert personer i et kriminelt miljø.

– Jeg kan bekrefte at vi har oversendt en sak til spesialenheten. Tjenestepersonen som er involvert i saken er suspendert. Utover det kan vi ikke komme med ytterligere kommentarer nå, sier visepolitimester Gøril Våland i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Varslersaker

Etter det Aftenbladet kjenner til skal kolleger også tidligere ha vært bekymret for personer den politiansatte har hatt kontakt med. I denne forbindelse har det også kommet varslersaker.

Leder i av Spesialenhetens etterforskningsavdeling Vest, Ellen Eikeseth Mjøs, ønsker ikke å gi detaljerte opplysninger om den pågående etterforskningen.

– Jeg kan bekrefte at vi i september ble varslet av Sør-Vest politidistrikt om en sak som omhandler mulig brudd på taushetsplikt og søk i politiets registre uten tjenestegrunn, sier Eikeseth Mjøs til Aftenbladet.

Hun ønsker ikke å si noe om hva slags opplysninger det er søkt på, og hvem som eventuelt skal ha mottatt informasjonen.

– Det gjenstår en rekke etterforskningsskritt i saken, og vårt arbeid kommer til å pågå i flere måneder fremover, sier Eikeseth Mjøs.

Fredrik Refvem

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Vedkommende oppgir å ha gjort tjenestesøk i forbindelse med sitt arbeid i politiet. Etter min mening er det ikke noe i denne saken som viser noe annet enn at min klient har gjort et anstendig stykke politiarbeid, og at det ikke dreier seg om lekkasjer, sier advokat Odd Rune Torstrup, som forsvarer den siktede politiansatte til Aftenbladet.

Måtte slutte

Det har de siste årene vært flere saker med polititjenestemenn som har hatt for tett kontakt med kriminelle. Flere ansatte i politiet skal ha blitt nødt til - eller har selv valgt - å si opp jobbene sine i etaten. I desember 2017 skrev NRK at minst to studenter ved Politihøgskolen måtte avbryte sitt studieløp fordi de hadde jevnlig omgang med personer i kriminelle miljøer.

I andre tilfeller er det er det blitt tatt ut tiltaler fordi påtalemyndigheten mener å kunne bevise at ansatte som skulle jobbe for å bekjempe forbrytelser selv har bistått kriminelle.

Den mest kjente saken omhandler Eirik Jensen, som er tiltalt for å ha hjulpet narkoforbryteren Gjermund Cappelen for å ha smuglet store mengder hasj til Norge. Spesialenheten mener Oslo-politimannen mottok penger, gaver og tjenester fra Cappelen gjennom flere år for å bistå narkoligaen.

Ankeforhandlingen i Jensen-saken ble avsluttet i Borgarting lagmannsrett i forrige uke. Det er ventet at juryen vil avgjøre skyldspørsmålet i løpet av denne uken.

