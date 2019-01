– Vi trenger mer tid, og må være sikker på at systemet fungerer før vi igjen åpner for rushtidstrafikk, sier seksjonssjef for Autopass i Vegdirektoratet, Egil Aasheim. Han opplyser i møtet til styringsgruppen for Bymiljøpakken at han vil anbefale at rushtidsaviften ikke innføres før i midten av mars.

Fortsatt feil som må rettes

Samtlige bomstasjoner er nå restartet, og flere av feilene er rettet opp. Men det gjenstår fortsatt mer testing før man er trygg på at bilistene blir korrekt registrert. Det er også en del ustabilitet for noen av registreringene.

En oppgradering av programvaren skal være klar i andre halvdel av januar, og det er forventet av denne vil fjerne denne ustabiliteten. Oppdateringen skal etter planen installeres i anlegget i midten av febuar.

Det er planlagt testing i hele februar, og innen utgangen av februar regner man med å ha fått feilmarginen ned på et akseptabelt nivå.

Rushtidsavgift igjen tidligst 11. mars

Dersom feiretting av testing går slik dette er planlagt, vil rushtidsavgiften kunne gjeninnføres tidligst 11. mars. Dermed vil man ikke ha hatt inntekter av rushtidsavgiften i fem og en halv måned.

– Vi vil anbefale at rushtidsavgiften gjeninnføres mellom 11. og 18. mars, sier seksjonssjef for Autopass i Vegdirektoratet, Egil Aasheim.

Dette vil i så fall føre til at ingen vil bli belastet runshtidsavgift i noen av de 38 bomstasjonene på Nord-Jæren før all feiretting er sluttført, og testene gir det ønskede resultatet. Og dette kan tidliggst skje i midten av mars. Bilistene kan derfor kjøre rushavgiftsfritt i nesten to måneder til.

Et stort antall bilister har vært feilregistrert i bomstasjonene. Noen er belastet rushtidsavgift uten at dette har vært korrekt.

Var klar over feilene før innføringen

I forkant av innføringen av rushtidsavgift på Nord-Jæren ble Statens vegvesen kjent med at det ikke alltid er første passering som blir registrert. Bilister som passerer før rudstidsavgiften slår inn, kan derfor risikere at det er den andre passeringen som blir registert som den første. Når denne skjer etter at rushtidsavgiften gjelder, blir de feilbelastet.

Staten vegvesen påpeker i et notat at det som er nytt med Bymiljøpakken er at feilregistreringene skyldes kombinasjonen av rushtidsavgift og timesregel.

Timesregelen fungerer slik at man bare betaler for én passering i løpet av 60 minutter etter den første passeringen, uansett hvor mange bomstasjoner man kjører igjennom i løpet av denne perioden.

– For å være sikker på at at ingen blir feilregistrert, og derfor blir feilbelastet, valgte vi å stoppe utsendinger av fakturaer for alle. Ingen vil derfor bli belastet rushtidsavgift

Rushtidsavgiften ble satt på vent fra og med 10. desember, samtidig som det ble besluttet at alle som var belastet rushtidsavgift siden innføringen av bompengeringen 1. oktober, skulle slippe å betale denne. Alle registreringene ble da bokført etter lav sats.