Oppgitt over lang ventetid for større søppelspann

– Jeg er oppgitt over at kommunen bruker så langt tid på å ordne opp, og over ekstrakostnaden som følger med, sier Bjur.

Den nye ordningen hvor plast og metall skal kastes i restavfall, har ført til at flere trenger større avfallsspann for restavfall. Den nye sorteringen skyldes IVARs (Interkommunalt vann, avløp og renovasjon) nye anlegg, som sorterer avfallet for deg.

Trenger større spann

– Tidligere fungerte det fint med et spann for restavfall. Nå blir derimot spannet fult lenge før henting, og det skaper problemer, sier Bjur.

Stavanger kommune har tilbudt husstander å bestille større spann for restavfall med fritak for byttegebyr, dersom husstanden trenger 240-liters beholder. Renovasjonsgebyret vil derimot bli høyere. Flere har i likhet med Bjur benyttet seg av dette tilbudet.

Men to uker inn i den nye ordningen mangler fortsatt spann.

– Jeg har fått beskjed om at jeg må vente til ut i februar før nytt spann kommer, sier han, og påpeker at han ikke er misfornøyd med selve sorteringsordningen, men frustrert over den lange ventetiden.

Fakta: Hva er renovasjonsgebyr? – Renovasjonsgebyret består av en fast og en variabel gebyrdel. – Den faste gebyrdelen er lik for alle abonnenter, og avhenger ikke av størrelsen på søppelspannet. Gebyret ligger på 1 189 kroner per år. Gebyret dekker blant annet innsamling av papp, papir og bioavfall, innhenting av juletrær, drift av gjenvinningsstasjoner og utdeling av poser for matavfall. – Den variable gebyrdelen dekker først og fremst kostnader med innsamling og behandling av restavfall. Prisen på gebyret avhenger av størrelsen på avfallsbeholderen. Du finner oversikt over størrelser og pris her. Kilde: Stavanger kommune.

Fakta: Bestilling av nytt spann Byttegebyr: Dersom du bytter spannet for restavfall til et større spann, vil den variable delen av renovasjonsgebyret endre seg. Det er vanligvis et byttegebyr på 225 kroner hvor hvert spann du bytter. Fritak for byttegebyr: Til og med 31. mars 2019 er det gratis å bytte til en større beholder for restavfall i Stavanger. Renovasjonsgebyret vil derimot bli noe høyere. Kilde: Stavanger kommune.

Ekstra kostnader

Hvis spannet for restavfall blir fult lenge før henting, er det mulig å legge sekker med restavfall ved siden av spannet på hentedagen.

– Jeg synes det er svært irriterende at jeg må kjøpe egne sekker til 45 kroner per stykk for at alt avfallet skal bli tatt med, sier han.

– Det er rart at kommunen ikke kan være mer fleksible i overgangsfasen, og for eksempel gi ut sekkene gratis.

Overfylte spann har også vært et problem for Renovasjonen IKS, som henter husstandsavfall hos flere kommuner i Rogland. I et intervju med Aftenbladet 9. januar i år, forteller renovatør Rolv Engen om problemet.

– Vi ser at flere av spannene for restavfall er overfylte når vi kommer for å hente. Da hender det at fugler drar avfallet utover gaten.

Rådgiver for miljø og renovasjon i Stavanger kommune, Siv Nilsen, forteller at ordningen med egne sekker ikke er ny.

– Det har alltid vært slik at man kan kjøpe egne merkede sekker for ekstra avfall hvis det er behov for det.

– Har dere forståelse for at det kan være frustrerende å betale ekstra i denne sammenhengen?

– Ja, men slik er dagens ordning. Hvis dette blir et stort problem, kan det muligens bli gjort endringer, sier Nilsen.

Feil hos leverandøren

Grunnen til den lange ventetiden ligger ikke hos kommunen, men skal skyldes en forsinkelse hos leverandøren.

– Grunnen til den noe lengre ventetiden skyldes at vi har bestilt en ny type spann med bedre plastkvalitet enn de forrige. Disse vil ikke bli levert før i begynnelsen av februar, sier Nilsen.

Det er Renovasjonen IKS som har ansvar for å levere ut nye avfallsbeholdere til husstander i Stavanger og Sandnes. Driftsleder Jan Ivar Kaarvaag i Renovasjonen IKS forteller at de vil forsøke å rette opp i forsinkelsen så fort spannene kommer.

– Vi vil begynne med utleveringen umiddelbart når spannene kommer inn på lageret vårt.

– Hvor ofte vil dere kjøre ut spann?

– Da kjører vi ut med to biler hver dag. Vi håper å hente oss inn igjen, sier Kaarvaag.

Underskriftkampanje

I kommentarfeltene hos Aftenbladet har flere delt sin frustrasjon over den nye ordningen. Deriblant Frank Olsen fra Sandnes, som har opprettet underskriftkampanjen «La oss få beholde containerne for plastinnsamling». Kampanjen har per. 14. januar fått 19 underskrifter.

– Jeg mener at den nye ordningen er negativ for forbrukerne. Plast i restavfallet resulterer i at søppelspannene fylles opp raskere, slik at man må ha større dunk, som igjen gir høyere avgift, sier Olsen.

Mange av returpunktene for glass og metall forsvinner fra miljøstasjoner i Stavanger i 2019 – som følge av den nye sorteringsordningen. Fra 2019 er det ingen returpunkt for plast i Stavanger. Det mener Olsen er synd.

– Jeg mener at husstandene selv må få velge om de vil kaste i restavfallet eller i egne containere for plast, avslutter han.