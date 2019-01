– Det koker inni meg. Jeg er først og fremst skuffet over at turistforeningen - en organisasjon som jeg er kjempeglad i, vurderer å selge fjellstua, sier Hege Haukeland Liadal, som er ansvarlig for friluftsliv i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

I november ble det kjent at Stavanger turistforening (STF) vurderer å selge seg ut av Preikestolen Fjellstue og Preikestolen Parkering. Foreningen har mottatt to separate bud, som foreløpig holdes unntatt offentlighet. Organisasjonen er enig om prisen med kjøperne: Norwegian Experience og Stiftelsen Preikestolen.

– Bør ikke selge juvelen

Ap-politiker Hege Liadal mener det er mange årsaker til at Preikestolen Fjellstue ikke bør selges.

– Preikestolen er en juvel i friluftslivet i Norge. Fjellstua har en sentral plassering, og dette er blitt tillatt med en baktanke om å sikre allemannsretten, et rekreasjonssted for barn, unge, voksne, eldre og mennesker med behov for tilrettelegging. Dette er en av få turisthytter i landet som er universelt tilrettelagt og tilgjengelig hele året. Turistforeningen har fått oppslutning til å bygge ny hytte for å ivareta samfunnsoppdraget, som de har gjort på en glitrende måte, sier Liadal.

Hun mener fraværet av nasjonale, regionale og lokale stemmer er påfallende.

– Derfor vil jeg på banen og si høyt og tydelig fra. Jeg mener at et salg er utenkelig. Dette viser med tydelighet at pengene rår og at turistforeningen ikke tar samfunnsoppdraget på alvor. Dette er trist, sier Liadal.

Preikestolen er tidligere foreslått som ny nasjonalpark. Hun er skeptisk til at kommersielle aktører skal overta styringen.

– De bryter tilliten

– Det kan være at kjeder med sunn fornuft kommer inn i denne omgang. Men vi vet at kinesere tidligere har vært interessert i Preikestol-området. Derfor må det skapes en debatt på nasjonalt nivå. Alle kontrakter med Den norske turistforening bør endres framover. De har fått bygge på steder ingen andre får bygge. I utmark, på høyfjellet og over alt, fordi de ivaretar et forvalteroppdrag. Nå bryter de denne tilliten, sier Hege Liadal.

Torsdag vil hun sende skriftlig spørsmål til både klima- og miljøministeren og kulturministeren for å utfordre regjeringsapparatet og få det på banen.

– De må ha meninger om hva som her skjer. Dette vil jeg ha tilbakemelding på. Vil de at markedet skal styre? Er dette en ønsket utvikling? Jeg hadde ventet at Stavanger turistforening ville sende saken til høring. Jeg vil vite om alle er hørt, og hvilken prosess som har vært, sier Liadal.

KRANGELEN OM SELVE PREIKESTOLEN:

– Dette er masseturisme

Daglig leder i STF, Preben Falck, sier at organisasjonen har vurdert disse argumentene gjennom salgsprosessen.

–Jeg har forståelse for innvendingene, men samtidig kjenner jeg meg ikke igjen. Vi vet vi er i en særstilling og får bygge der ikke andre får. Når vi tidligere har vurdert å selge andre turisthytter, har vi stort sett konkludert at vi kan ikke selge, at vi må legge ned. Men Preikestolen er spesielt. Dette er verken utmark eller enkelt friluftsliv. Dette er det mest kommersielle masseturistanlegget i vår region. Her har det vært en utvikling vekk fra tradisjonell måte å drive turisthytter på. Nå står vi en situasjon der vi ikke kjenner oss igjen. Det er ikke dette vi skal drive med, sier Falck.

Falck opplyser at STF avslo et tilbud om å selge hele den 6000 dekar store eiendommen til Norwegian Experience, og viser til at turistforeningen fortsatt vil være en stor grunneier i Preikestol-området.

– Vi vet at om vi selger, kan fjellstua selges videre. Derfor sikrer vi allmennheten tilgang ved å selge parkeringsområdet og stien til Stiftelsen Preikestolen, nettopp fordi vi ikke ønsker å selge hele eiendommen til private. Stiftelsen er vår garantist for at dette består, sier Falck.