Far og sønn satser 300 millioner på bilhus, får stor mangellapp i Klepp

Men nå har Klepp kommune sendt en lang mangellapp til utbyggerne, bare tre -fire måneder før den planlagte byggestarten:

«Vi gjør oppmerksom på at saksbehandlingen stopper inntil forholdene er brakt i orden. Det må ikke igangsettes tiltak på eiendommen som omsøkt før tillatelse eller svar fra oss foreligger. Dersom vi ikke hører fra Dem innen 3 måneder vil søknaden utgå.» Heter det i brevet fra byggeavdelingen i kommunen.

-Ingen dramatikk

– Jeg ser ingen dramatikk i dette, svarer den profilerte bilhandleren og eiendomsutvikleren Ådne Kverneland.

Han får topp-verv i Stavanger-regionen

Han regner fortsatt med at gravemaskinene kan starte arbeidet i mars/april for et prosjekt som kommer i Klepp, men som vil gi en bilgate som ny innkjørsel til Bryne.

Toyota får sine lokaler ved siden av Kverneland Bils eget anlegg, bare 400 meter fra Bryne sentrum.

Der skal Toyota etablere et nytt bilhus på 2500 kvadratmeter med verksted og med fasade ut mot veien. Videre får bygget et nytt dekksenter og en ny Coop Extra butikk.

Første byggetrinn vil også inneholde en parkeringshall som blir fundament for 63 leiligheter; gjennom to bygg på seks og tre etasjer.

Alt er allerede utleid

- Næringsdelen på 9000 kvadratmeter er allerede utleid, opplyste Gard Ådne Kverneland, da Aftenbladet omtalte utbyggingen i november i fjor.

Han og faren Ådne Kverneland - som står bak satsingen gjennom deres heleide investeringsselskap - var da innstilt på å bruke 250 millioner. Nå er utbyggingen kalkulert til over 300 millioner.

- Vi har alltid satset mye på Jæren og det vil vi fortsatt gjøre, lød det offensivt da planene ble kjent.

Har penger på bok

I 2017 solgte Kverneland både det 25.000 kvadratmeter store Bilhuset på Forus og eiendommen som huser Kverneland Bil på Bryne.

Salgssum for de to eiendommene var 755 millioner kroner. Ifølge bransjenettstedet Bilnytt satt Kverneland igjen med rundt 350 millioner kroner netto etter salget. Kjøper var et syndikat satt sammen av meglerhuset Pareto.

Kverneland selger for 755 millioner

Nabo til 1000 nye boliger

Nå er det Kverneland-familien selv som posisjonerer seg videre i det som blir en ny bydel «på Bryne i Klepp».

Området bak bilbutikkene er blinket ut som det største boligområdet i Klepp de neste 20 årene - med nær 1000 boliger eller nær 3000 innbyggere.

Dette skjer i grenselandet:

Første spadestikk for 1000 nye boliger i Klepp «på Bryne»

Coop møter Coop i kampen om kundene på Bryne og i Klepp

– Vi lager grunnmuren til våre leiligheter nå og kan bygge de når det blir marked for det, noe vi tror skjer fort. De får utsikt mot havet og de vil ligge nært både skoler, barnehage og Bryne sentrum, forklarer Ådne Kverneland.

Nytt bilsenter

Han har også svært god tro på et nytt samarbeid mellom to av av distriktets største bilforhandlerne, slik Kverneland Bil og Toyota startet med Bilhuset på Forus.

Rune Vandvik

Konkurrenter samarbeider om gigantisk og unikt bilanlegg

– Det er bra for kundene at de på samme sted kan få oppleve mange ulike bilmerker. Og det som er godt for kundene er også godt for oss. Det er de vi lever av, sier Ådne Kverneland.

Her er mangellappen:

Men Klepp nevner en rekke forhold som «må bringes i orden» før noe kan bygges:

Det er ikke redegjort for overvannshåndtering, det mangler utendørsplan og tekniske planer. Kommunen forstår ikke arealoppsettet, det bes om nye plantegninger, maks høyden er overskredet og igangsettelse vil ikke bli tillatt før Arbeidstilsynet har godkjent planene, går det fram av brevet til Niras Norge, som er ansvarlig søker.

Ådne Kverneland oppfatter dette som tilleggsspørsmål fra kommunen i en dialog om søknaden.

-Noen svar er allerede gitt. Andre ting vil bli besvart i et møte med kommunen. Så dette skal gå fint, lyder det rolig fra utbyggeren.

Målet er fortsatt at næringsdelen skal stå ferdig neste vår.