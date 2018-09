37 prosent av bilistene sier de vil velge vekk fossilbilen til jobb

Blant dem som i dag kjører bil til og fra jobben oppgir 22 prosent at de vil bytte transportmiddel til sykkel/kollektiv/bilpassasjer som følge av de nye bomringene på Nord-Jæren. 15 prosent vil skaffe seg elbil.

Dette kommer fram i Kolumbus’ årlige befolkningsundersøkelse som er gjennomført av Epinion. På oppdrag av Rogaland fylkeskommune har forskere ved Norce (se fakta) og Universitetet i Stavanger har analysert dataene nærmere.

49 prosent kjører som før

49 prosent av bilistene svarer at de vil fortsette å kjøre bil i samme omfang som dag. 3 prosent svarer de vil bytte bo- eller arbeidssted, 1 prosent vil redusere antall dager de reiser til arbeid. 10 prosent svarer at de ikke vet eller ikke ønsker å svare.

– De nye bomringene har to mål; øke framkommeligheten og redusere klimagassutslippene. En effekt av pengene er at de er med og finansierer bymiljøpakken. Dersom dette ble finansiert på annen måte, er det tvilsomt om framkommeligheten ble bedret og klimagassutslippene redusert, sier Einar Leknes, direktør Iris samfunnsforskning.

2618 personer over 18 år fra åtte kommuner, det vil si Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Rennesøy, Time, Klepp og Gjesdal, har svart på spørsmål om sine arbeidsreiser og hvordan de blir berørt av de nye bomringene. Dette utvalget representerer om lag 150.000 yrkesaktive eller studenter.

I dag oppgir 56 prosent av de som har svart at bil oftest ble benyttet som reisemiddel til arbeid i perioden mars til juni, mens 22 prosent gikk eller syklet, 12 prosent reiste med buss eller tog, 6 prosent kjørte elbil og 4 prosent moped eller annet.

– Det ser ut til at de økonomiske virkemidlene påvirker reiseatferd. Dette vil være i tråd med resultater fra andre undersøkelser. Pisk er en effektiv måte å endre reisevaner, mens gulrot har mindre effekt.

31 prosent av bilistene svarer at de ikke må betale bompenger for å kjøre på jobb etter 1. oktober. 23 prosent må betale, her er andelen størst i Stavanger etterfulgt av Sandnes og Sola. 32 prosent betaler én vei nå og må betale to veier etter innføringen av de ny bomringene.

– Som forskere er det svært interessant hvorfor noen svarer at de vil tilpasse seg endringene, mens andre ikke vil. Her er det variasjoner mellom kvinner og menn, alder og utdanningsnivå, sier Leknes.

Kvinner endrer seg lettere enn menn

Flere kvinner enn menn svarer at de vil tilpasse seg. Det samme gjelder dem med utdanning ut over videregående skole.

– Det ser også ut til at stigende alder fører til større tilpasning. Når det gjelder inntektsnivå, har vi ikke sett så store utslag. Årsakene til dette vet vi for lite om, sier han.

Bompengeringen fører til størst endring for de yrkesaktive i Stavanger. Dette henger sammen med at 60 prosent av dem som kjører bil til og fra jobb og er bosatt i Stavanger ikke betaler bompenger i dag.

– Om ett år skal det gjøres en etterundersøkelse . Det er ofte avvik mellom hva folk sier og hva de gjør. Vi tror nok at endringene blir mindre enn oppgitt, sier Leknes.

Statens vegvesen har forutsatt at bompengeringen og de øvrige tiltakene i bymiljøpakken vil føre til en reduksjon i veitrafikken på ti prosent, men den kan komme opp mot 30 prosent. Dette er også basert på erfaring fra andre bypakker.