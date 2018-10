Mer trafikk før 07.00 etter rushtidsavgiften ble innført

Tall fra Statens vegvesen viser at rushtidstrafikken er redusert med rundt 15 prosent de to første dagene i tidsperiodene 07.00–09.00 og fra 15.00 til 17.00.

Det som kanskje er mest interessant, er at i timen før morgenrushet, mellom 06.00 og 07.00, har trafikken økt med mellom fire og fem prosent mandag og tirsdag.

– Det er enda veldig tidlig å si noe om effekten av de nye bomringene på Nord-Jæren. Vi må vente en måned eller to for å få sikrere data. De første to dagene kan vi si noe generelt etter at vi har sett på ti utvalgte tellepunkt på Nord-Jæren, forteller Ingve Lygre Undheim i Statens vegvesen.

Mindre trafikk totalt

Gjennom døgnet var det mandag ti prosent mindre trafikk, og ni prosent mindre trafikk på tirsdag.

Tallene viser at riksvei 509 på Sola har en økning i trafikken på mellom fire og fem prosent.

– Dette er sannsynligvis på grunn av omkjøringsmulighet rundt Forus-ringen, mener han.

Strandgata i Sandnes har også en stor endring i trafikk, større enn gjennomsnittet. Det samme gjelder Hana ved Rovik.

– Lettere å komme frem

Regionleder i Norsk Lastebileier-forbund, Reidar Retterholt, sier at de har fått flere tilbakemeldinger på at trafikkmønsteret har endret seg til det positive de siste dagene.

– At trafikken nå gjør det lettere å komme frem er positivt, selv om vi syns dobbel avgift for næringstransport er helt meningsløst, sier Retterholt.

Han har ikke fått tilbakemeldinger på at køen oppstår før rushtiden.

Janne Johnsen (H) var fylkesordfører i 2014, da tidene for rushtidsinnkreving ble bestemt. Den gang ble det lagt frem tre ulike alternativ til takstgrunnlag. Enten skulle det være flat takst hele døgnet, opptrapping i rushet, eller rushtidsavgift mellom 06.00 og 10.00 og 14.00 og 18.00.

Fjerde alternativ

Politikerne på fylkestinget vedtok imidlertid et fjerde alternativ med 36 stemmer (H, AP, KrF, V, SV og tre uavhengige) med en rushtidsavgift mellom 07.00 og 09.00 og 15.00 og 17.00.

– Vi var mange som satt rundt dette bordet, og det var krevende forhandlinger. Alle skulle føle at de fikk gjennomslag for noe. Argumentasjonen mot at rushtidsavgiften skulle starte klokken seks, var at det ville være for tidlig. I tillegg ville vi skåne de med små varebiler. Vi ville sette det inn i hovedrushet, slik at de som kan velge noe annet skulle ha rushtidsavgiften, sier Johnsen.

– Har virket

– Foreløpige tall fra mandag og tirsdag viser at det har virket. Trafikken mellom 07.00 og 09.00 har gått ned, men den har gått opp mellom 06.00 og 07.00. Var dette i tråd med hva dere ønsket?

– Rushtidsavgiften skulle ha to mål i disse fellesforhandlingene. Det var nullvekst i personbiltrafikken, og vi skulle oppnå inntekter til alle prosjektene vi hadde inne i Bymiljøpakken. Når det nå virker til at færre kjører bil i hovedtoppen, og det er sånn sett i tråd med det vi bestemte den gang, sier hun.

Johnsen mener det er vanskelig å se korrekte tall to dager ut i løpet, men at det virker som om fremkommeligheten er bedre for de som er på veien.

– Så må de som har mulighet til å velge annerledes, forsøke det. Å legge om en vane oppleves vanskelig. Jeg har mulighet til å velge annerledes, men har fremdeles ikke gjort det, mener hun.