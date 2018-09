Denne husspissmusa er et nytt pattedyr i Norge

I fjor skrev Aftenbladet om et helt nytt pattedyr som var påvist i Rogaland. Ekspertene var da usikre på om det var snakk om husspissmus eller hagespissmus. Begge tilhører slekten Crocidura som fram til da ikke var påvist verken i Norge, Danmark, Sverige eller Finland tidligere.

– Nå har vi fått gode svar på DNA-testet av to spissmus som vi har fått tilsendt fra Randaberg og Stavanger, og nå er vi helt sikre på at det er husspissmus (Crocidura russula) som er funnet i Rogaland, sier biolog og småpattedyrekspert Jeroen van der Kooij til Aftenbladet.

Fakta: Kjennetegn Fra før finnes det seks kjente spissmusarter i Norge, men de tilhører en annen familie med kjennetegn som små og hårdekkede ører, hårdekket hale og rødlige tenner. Husspissmus har markant moskuslukt, hvite tenner og relativt kort og nærmest naken hale som smalner inn mot spissen. På halen er det lange, tynne hår som står 90 grader ut fra halen, omtrent som på en antenne.

Det var i fjor sommer at naturinteresserte Stein Tofte fant et dødt eksemplar av den nye arten på trappen arbeidsplassen i Vestre Goa bofelleskap i Randaberg. Han sikret seg flere bilder av spissmusen, men etterpå angret han på at han hadde kastet spissmusen fra seg.

For bildene viste at det sannsynligvis var snakk om en helt ny spissmusart som ikke var påvist i Norge tidligere. Etter at Aftenbladet omtalte saken var det flere som tok kontakt og sendte inn bilder, og arten er funnet både på Varhaug, i Kvernevik, i Hafrsfjord, i Randaberg, på Røyneberg, i Sandnes, på Bryne og i Stavanger.

Oppdaget av skoleelev

Men arten kunne faktisk vært påvist allerede for seks år siden. Da var det en skoleelev fra Stavanger som hadde laget en objektsamling i biologi på videregående, og eleven sendte et bilde av en husspissmus til nettsiden «Spør en biolog» for å finne ut hvilken art det var.

– Jeg svarte at den arten ikke finnes i Norge og lurte på hvor hun hadde tatt bildet, men jeg fikk aldri noe svar, sier van der Kooij.

I ettertid har han klart å bla tilbake i epostarkivet for å finne eleven, og han synes det er morsomt at det egentlig var en ivrig biologielev som oppdaget den nye arten.

– Jeg synes det er veldig spennende at det er oppdaget en ny art. Det gir oss også et innblikk i hvordan økologien og konkurransen i naturen fungerer. Den kommer opprinnelig fra Nord-Afrika, men spredde seg til Spania for 25.000 år siden og har spredd seg videre nordover i Europa, sier eksperten.

Bare i Rogaland

Foreløpig er ikke husspissmusa funnet i andre fylker enn Rogaland. Men den har også spredd seg fra fastlandet i Europa til Irland, uten at den er påvist i England, så det viser at den kan overleve en god stund om bord på båter.

– De spissmusartene som finnes i Norge fra før har høyere forbrenning og dør i løpet av et par timer hvis de ikke får mat, men den nye arten kan gå i dvale og klarer seg uten mat i fem dager, sier eksperten.

I Irland er det også gjort en del undersøkelser av hvordan arten har spredd seg etter at den først ble oppdaget i 2007. – Utbredelseområdet kan øke med 5–6 kilometer i året, og i visse tilfeller har den spredd seg så langt som 14 kilometer på et år, sier van der Kooij.

Hos husspissmusa er det også påvist en bakterie i slekten leptospira, som kan overføres fra dyr til mennesker og gi en akutt bakteriesykdom, men det er ingen kjente smittetilfeller fra Irland, og biologen anbefaler vanlige forholdsregler som å vaske hendene godt med såpe dersom du er i kontakt med døde dyr.

Den nye arten har også fortrengt dvergspissmusa, som finnes i Irland fra før.

– Husspissmus kan spre seg fortere og øke mer i antall ved at den kan formere seg 3–4 ganger i året, mens dvergspissmus og de andre artene som finnes i Norge bare formerer seg to ganger i året. Husspissmusa er også mer sosial og lever tettere på hverandre, sier eksperten.

Spissmus lever blant annet av edderkopper, skrukketroll og snegler, så for hageeiere kan spredningen av den nye spissmusarten bety at det blir færre snegler i hagen.

– Den kan nok spise mindre brunsnegler, uten at jeg kan si det helt sikkert, sier eksperten.

Van der Kooij kan kontaktes på epostadressen jevader@online.no og vil gjerne ha tilsendt flere bilder og eksemplarer av den nye spissmusarten.