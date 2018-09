Sentrum stenges for biler søndag

For å få folk til å tenke gjennom egne reisevaner arrangerer Stavanger, Sola og Randaberg sammen med Bymiljøpakken Mobilitetsuka fra 16. −22. september.

– Aldri før har mobilitetsuka vært så aktuell som nå. I en tid da diskusjonen om hvordan folk skal komme seg til og fra jobb og aktiviteter går på høygir. Det skriver kommunen i sin pressemelding.

Dette skjer i Mobilitetsuka:

Lørdag 15. september: Samtidig som det er bydelsfest i Hillevåg, med Rennebillløp, foodtrucks, konserter og aktiviteter på Kvalaberg, ruller kommunen ut ferdigplen på en del parkeringsplasser i Hillevåg. Kommunen ønsker at folk kan sette seg ned å ha en hyggestund. PARK(ing)Days er et verdensomspennende arrangement, som skal vise hva som skjer når bilen må vike for mennesker.

Søndag 16. september: Stavanger kommune stenger sentrum for biler fra klokken 12.00 −16.00 i forbindelse med Miljødagen. 70 utstillere er ventet og folk kan prøve ting som elsykler, sparesykler, rulleski, elbiler og miljøvennlig mat. Hvis noen skulle ha noe på hjertet, noe de vil meddele politikerne i kommunen, så er de å finne på Politikermøteplassen.

Tirsdag 18. september: Folk som benytter seg av fortauene i bydelene kan få seg en hyggelig overraskelse om de kikker ned i asfalten.

Onsdag 19. september: Frokostpakker deles ut til folk som går, sykler eller reiser kollektivt ved Stasjonen i Stavanger.

Hele uken: En nasjonal konkurranse der rundt 4000 elever på 12 barneskoler i Stavanger kommune konkurrerer om å gå lengst mulig.