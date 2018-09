Kjempar for hurtigbåten frå Stavanger til indre Ryfylke

I dag får Rogaland fylkeskommune 180 millionar kroner i statstilskot til hurtigbåtane i Ryfylkebassenget. Staten kjem til å halvere tilskotet til hurtigbåtane innan 2021.

I staden for å vente på eit eventuelt kuttforslag, legg Sauda og Suldal fram ein konsulentrapport med forslag om eit framtidig rutenett som er godt for Suldal og Sauda.

Rapporten er laga av Norconsult og seier at tre daglege avgangar mellom Stavanger og indre Ryfylke er eit nødvendig minimum. Dersom dette ikkje let seg gjera, bør ein sjå på Jelsa som knutepunkt kor passasjerane byttar over til ein mindre båt som går vidare til Suldal og Sauda.

For å vera konkurransedyktig mot bil etter at Ryfast er opna i 2019, kan ikkje reisetida vere lengre enn 1 time og 50 minutt. Sannsynleg vil dette krevja både nye båtar og ny teknologi i båtane. For å spare reisetid blir det føreslått at båten går innom enkelte stader bare på bestilling.

– Bakgrunnen er at regjeringa har endra tilskotssystemet for hurtigbåt. Rogaland kjem dårleg ut og vil få 90 millionar mindre om nokre år. Derfor har Rogaland fylkeskommune sett i gong eit arbeid med å legge om rutestrukturen, og har bedt Kolumbus sjå på anboda. Intensjonen er nok å få ned kostnaden, forklarar Asbjørn Birkeland (Sp), ordførar i Sauda.

Ryfylkekommunane ville vere i forkant og komme med innspel tidleg i arbeidet med ny rutestruktur. For å få eit fagleg grunnlag har dei fått Norconsult til å lage rapporten «Ny hurtigbåtrute for Sauda og Suldal». Onsdag reiste Birkeland saman med Suldal-ordførar Gerd Helen Bø til Stavanger og overrekte rapporten til fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal (KrF) og Kolumbus.

Norconsult

Rapporten peikar på fleire ting:

Rute 510 mellom Stavanger og Sauda er den viktigaste ruta for dei innerste kommunane.

Dette er den einaste «langdistanseruta» og har stort inntektspotensial med over 50.000 reisande frå Sauda og Suldal. Dette utgjer 40–50 prosent av alle dei reisande på denne ruta.

Båten er ein nøkkel for å få til dagpendling mellom kommunane Sauda og Suldal. Hurtigbåten tar 25 minutt, med bil er det om lag 1 time å køyre.

Båten er svært viktig for Sauda vidaregåande, som har elevar frå begge kommunane, og avdelingar både stader.

Kommunane har mykje pendling mot Stavanger, grunna oljeindustrien og offshore.

Det er stort potensiale for å kutta ned på reisetid, som er viktig for å konkurrera på tid.

– Vi ønskjer å få fram kor viktig hurtigbåten er for dei innerste kommunane, når saka kjem eventuelt kjem til fylkespolitikarane, held Asbjørn Birkeland fram.

Hurtigbåten er viktig for dei båtavhengige øyane i Finnøy også. Ordførar Henrik Halleland påpeiker at det er mange I Ryfylke som er opptatt av dette spørsmålet.

– Eg set min lit til at Rogaland fylkeskommune tar ein grundig vurdering av tilbodet. Hurtigbåten er viktig for mange. Nokon har veg som kan nyttast, mens andre har ikkje det heller. Det er nok I denne saken som mange andre saker at vi står sterkast om vi klarer å samarbeide om dette spørsmålet. Ellers må vi heller ikkje gløyma at det må jobbast opp mot sentralt nivå for å synleggjere utfordringa, kommenterer Halleland.