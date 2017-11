Jan-Erik Larsen er død

Redaksjonen i Stavanger Aftenblad mottok tirsdag formiddag den uventede og fryktelig vonde beskjeden om at vår gode kollega, nestoren og hedersmannen Jan-Erik Larsen, døde natten før. Han hadde følt seg uvel en periode, og gikk for tiden til kontroll på sjukehuset.

Jan-Erik var født og vokste opp i Arendal. Her gikk han rett fra eksamen artium til jobb hos Agderposten og avslørte tidlig sitt store talent, blant annet gjennom dekning av Grimstad-syklisten Dag Otto Lauritzens bravader. Da han søkte jobb i Aftenbladet sommeren 1986, ble han mottatt med stor forventning. Og skuffet ingen. Han kom med humør, entusiasme, arbeidsinnsats og skrivekunst som varemerke - og respekt for så vel kolleger som aktørene han omtalte. Han var voldsomt vitebegjærlig, stilte spørsmål på spørsmål. Skulle du ut på en jobb, var det alltid smart å be Jan-Erik om innspill først, og i en sportsredaksjon der de fleste var opptatt av fotball, ble Jan-Erik fort journalisten som brant aller mest for håndball og svømming.

Han gjorde strålende jobber ved dekning Viking, Sandnes Ulf og Bryne fra første til siste dag, han var særlig nær Bryne i storhetstiden da laget vant cupgull i 1987, han dekket flere VM-sluttspill i fotball, han dekket flere olympiske sommerleker helt fra Los Angeles i 1984, og han fulgte de norske håndballjentene i mesterskap etter mesterskap. Jan-Erik elsket å skrive om de gode prestasjonene uansett idrett, han ville alltid det beste, og selv om han var arendalitt god som noen, ble han tidlig entusiast på vegne av lokale lag og individuelle utøvere.

Gjennom det aller meste av 31 år i Aftenbladet, var han tilknyttet sportsredaksjonen. I noen perioder utnyttet han sin gode penn til feature–reportasjer i Pluss, og ingen laget så flotte papirsider som ham.

På fritiden elsket han turene til varmere strøk, til utsøkte restauranter i asiatiske ferieparadis, eksklusive Nice og hyggelige København. Med danske aner følte han seg ekstra vel i Kongens by. Gjennom årene utviklet han betydelig kunnskap om spisesteder, gode måltid og god vin, en kunnskap han brukte som aktet restaurantanmelder i våre spalter.

Savnet av gode Jan-Erik blir naturligvis sterkest for familien, han vil bli savnet av aktører og lesere, og minnet om hans blide og varme vesen vil lyse og leve i redaksjonen.

På vegne av kolleger i Stavanger Aftenblad, Egil Ø. Nærland