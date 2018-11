De rødgrønne satser på mindre sykefravær og færre konsulenter

Gruppelederne i opposisjonspartiene Ap, Rødt, SV og MDG fant seg godt til rette oppe på podiet i bystyresalen i Stavanger da de presenterte sitt alternative budsjett. Dette er andre året på rad at de fire partiene finner sammen i et budsjettsamarbeid for å vise i hvilken retning de ville tatt byen hvis de fikk muligheten.

God by, men ...

– Stavanger er en god by å bo i, men vi mener den kan bli mye bedre. Arbeidsledigheten er lavere enn på lenge, og næringslivet blomstrer, men barnefattigdommen i Stavanger er større enn i noen andre byer, sykefraværet er høyt og ventelisten for å få sykehjemsplass er lang, åpnet Aps gruppeleder Kari Nessa Nordtun med.

De fire partiene har klar oppskriften for hvordan mange av byens problemer kan løses i den neste fireårsperioden. Her er noe som blir trukket fram:

Nytt sykehjem, droppe demenslandsby

Gratis skolemat til skoler i områder med levekårsutfordringer

30 millioner kroner til Klimafondet

7 millioner til likelønnspott som skal fordeles i 2019

Holde barnetrygden utenom sosialstøtten

Friplasser for SFO i 5. til 10. klasse for barn med spesielle behov

Flerbrukshaller på Storhaug, Vaulen og Madlamark som tidligere planlagt

20 millioner mer til barnehagene over fire år

40 millioner mer til skolene over fire år

Levekårsløft i Kvernevik og Hillevåg til 50 millioner

8 millioner til å kompensere bompengeutgifter for småbarnsfamilier med trang økonomi

Fraværet skal ned

I hovedsak skal de rødgrønnes hjertesaker dekkes inn ved å ta penger fra Digitaliseringsfondet, Stavanger Forum, kongress- og turismefondet, færre konsulenter og mindre sykefravær.

– Vi vil øke grunnbemanningen i kommunens virksomheter, og det mener vi vil føre til mindre sykefravær. I dag er fraværet i kommunen på 8,2 prosent. Dette vet vi virker. I Sandviken barnehage er fraværet gått ned fra 8 prosent til 2,3–2,5. På sykehjemmet i Rennesøy er sykefraværet på 1 prosent. Disse eksemplene viser at sykefraværet går ned når man setter inn tiltak som for eksempel å øke grunnbemanningen, sier Ap-leder Nordtun.

– Men en del av det dere vil bruke mer penger på, blir tatt fra investering. Hva gjør dere i neste omgang når driftsnivået ligger høyere?

– Vi mener at vår politikk vil føre til at flere flytter til Stavanger, noe som vil gi oss høyere skatteinntekter, svarer Nordtun.

Mer til kvinner

Likelønnspotten på 7 millioner kroner er et punkt som Rødt har fått gjennomslag for i budsjettsamarbeidet.

Gruppeleder Sara Nustad Mauland mener at lønnsgapet mellom kvinner og menn er så stort at kommunen bør gå inn og gi enkelte kvinnedominerte yrkesgrupper mer lønn.

– Vi vet at mange mannlige ledere belønner menn høyere enn kvinner. Det vil vi prøve å gjøre noe med, slik at kvinnedominerte arbeidsplasser kan få et løft. Vi vil velge ut de virksomhetene der det trengs, sier Mauland.

– Dette handler også om å gjøre en jobb i kommunen mer attraktiv, supplerer Daria Maria Johnsen, gruppeleder for MDG.

Fattige familier

SV har i budsjettsamarbeidet fått gjennomslag for sine hjertesaker om fattige familier.

– 3000 barn i Stavanger vokser i dag opp i fattige familier. SV har tidligere foreslått at barnetrygden skal holdes utenfor sosialstønaden. For en familie med to barn er det snakk om 2000 kroner mer i måneden. Det er mye penger for disse familiene. Dette vil vi bruke 10,4 millioner kroner i året på, sier Eirik Faret Sakariassen (SV), som tidligere ble nedstemt i bystyret etter forslag om dette.

Foreløpig samarbeider de fire partiene om et alternativt budsjett. Hva som eventuelt skjer etter valget, og om velgerne kan forvente et samarbeid i posisjon hvis det er mulig, vil ikke Ap-leder Nordtun si noe om nå.

– Vi rekker en hånd ut til sentrum også. Vi har et sterkt verdifelleskap, sier SV-leder Sakariassen.