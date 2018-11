Bli med Aftenblad-nissen på tur

Bak den første kalenderluken, 1. desember, kan du se hvordan det gikk da Aftenblad-nissen møtte selveste Svartnissen.

Nissen har vært høyt og lavt både i Dalane, på Jæren, på Nord-Jæren og i Ryfylke. Vi kan røpe at nissen har vært innom 15 av de 26 kommunene i fylket.

Hver dag skal du svare på et spørsmål som er knyttet til stedet der nissen er, og det er lurt å legge merke til hva det konkrete spørsmålet er før du svarer. Svaret kan både være navnet på et tettsted, et område, et produkt, et vatn, ei bru, ei øy eller en person.

I fjor kom det inn 30.000 svar, og videoene bak de 24 lukene i kalenderen ble til sammen vist mer enn 68.000 ganger på nett.

Kristin van der Hoeven (42) fra Stavanger svarte rett på alle de 24 lukene og ble trukket ut som vinner av hovedpremien, en Iphone X.

– Det var veldig kjekt å vinne. Det hadde jeg ikke trodd. Men jeg var nøye med å sende inn på alle lukene og håpet at det var en del andre som glemte å sende inne alle, sa vinneren i fjor.

Hun måtte ha hjelp av mannen på et fotballspørsmål, og på lille julaften sto hun fast på spørsmålet om hvor den røde kirken lå, men der fikk hun hjelp av moren som hadde tilbrakt mange somrer i Årdal.

Nissen har vært innom hos en fotballspiller og besøkt en gammel kirke i år også.

I tillegg til hovedvinneren ble Gry Evensen, Berit Reimers og Oddvar Vårli trukket ut som vinnere av tre gavekort.

I denne konkurransen er alle hjelpemidler tillatt. Det er lov å spørre en venn, ringe et familiemedlem eller rett og slett søke hjelp på nettet, og du kan selv velge om du vil svare på en, flere eller alle lukene.

Dette året blir det enda flere vinnere enn i fjor, og alle med minst ett riktig svar er med i trekningen av 10 gavekort på 500 kroner. Jo flere luker du svarer på, jo større er sjansen for å bli trukket ut.

Hovedvinneren trekkes blant dem med flest riktige svar, og vinneren kan velge mellom flere flotte premier:

To Sonos Play:1-høyttalere.

To Google Home-høyttalere.

Apple Watch series 3.

Apple TV 4K 64 GB inkludert gavekort på 1000 kroner.

Vinnere blir kontaktet på epost etter 24. desember og vil bli offentliggjort på Aftenbladet.no og i Aftenbladet.

