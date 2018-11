Legene fisket ut blodproppen fra Kjell Terjes hjerne

KARMØY/STAVANGER: Kjell Terje Simonsen priser seg lykkelig over at han ble sendt til Stavanger universitetssjukehus (SUS) da han fikk et alvorlig hjerneslag for fire måneder siden. Sykehuset er i landstoppen når det gjelder behandling av slag.