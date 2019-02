Viser bildet en ulv i Rekefjord?

Rekefjord er et paradis for villsauer. Rundt Sogndalstrand er villsauer i offentlig tjeneste for å holde vegetasjonen nede. Det trekker også mange rådyr ned til folk ved den stor sett snøfrie kysten. Derfor kan dette området fort bli sett på som et attraktivt matfat for rovdyr.

– Jeg så sporene i den første snøen som kom for noen dager siden. De gikk helt ved husveggen. Så googlet jeg sporene, og de er prikklike sporene til ulv, sier Rolf Midtbø.

Han har ikke fortalt så mange om observasjonen. Det høres rett og slett for utrolig ut, ulv i Rekefjord. Det første han tenkte på var selvsagt hund. Men en ringerunde til folk med store hunder ga ingen resultater. Ingen savnet hunden sin og ingen kjente, store hunder hadde vært løse på de aktuelle tidspunktene.

– Utenfor huset mitt fant jeg blod. Det kan virke som om den kanskje har tatt en katt. Jeg vet at det er observert gaupe her og den skal være sett også i år, men jeg har aldri før hørt om ulv.

Andre kan fortelle at det var observasjon av det som kan ha vært en ulv i 2005, uten at det er bekreftet.

Her ligger Rekefjord:

I 2003 gikk det rykter om tre ulver i Dalane. Èn ble skutt og ble vist fram på en tilhenger nær Krossmoen. Den gang ble det hevdet at det også var skutt to til, men at det ble holdt hemmelig av jegerne. Det var analyser av avføringen som vise at det kunne ha vært tre ulver i grenseområdene mellom Lund, Eigersund og Sokndal. Vi må altså 16 år tilbake i tid for å finne en sikker ulveobservasjon i Sør Rogaland.

Men er det en ulv vi ser på bildet?

Jan Erik Skåtan i Statens Naturoppsyn er rovdyransvarlig i Rogaland. Han har studert bildet.

– Bildet er så pass dårlig at det er umulig å svare 100 prosent sikkert, men jeg vil likevel si at det er temmelig hundelikt. En ulv er jo en stor hund, derfor er det alltid vanskelig å være skråsikker, men mye tyder på at dette er en schäferliknende hund, sier spesialisten.