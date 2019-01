I flere måneder har Aftenbladets prisbelønte reportere Tove Bjørnå og Thomas Ergo arbeidet med historien om Siw, en kvinne som ble funnet død i en kommunal bolig i Stavanger etter påsken 2015. I en svært omfattende reportasje, som publiseres lørdag 9. februar, forteller de om hennes liv - et liv som begynte nokså vanlig på Jæren, men etter hvert ble preget av rus og psykiatri, kriminalitet og prostitusjon, og en rekke ulike aktører som forsøkte å hjelpe.

Tilfeldig

– Det var egentlig litt tilfeldig at vi begynte å nøste i denne historien, sier Bjørnå og Ergo.

– Vi har lenge arbeidet med temaet i reportasjeserien «Når alt rakner», som handler om mennesker som ikke er i stand til å ta vare på seg selv og som hjelpeapparatet heller ikke har klart å hjelpe. I den forbindelse fikk vi høre om Siw, og vi ble nysgjerrige. Egentlig tenkte vi ikke å lage en så stor artikkel. Men etter hvert som vi fant ut mer om livet hennes, så vi at dette måtte bli en omfattende reportasje, et unikt innblikk i en verden de fleste av oss ikke kjenner til.

De to journalistene har jobbet i full forståelse med Siws far. Dermed har de også fått innsyn i store mengder journaler og dokumenter om henne. Det har vært et omfattende innsynsarbeid, og ikke uten hindre. I månedsvis har de lest gjennom materialet og snakket med mennesker som kjente henne. Sammen med flere andre i Aftenbladet har de laget en svær dokumentar om Siws skjebne - men også om systemet som ikke lyktes med å hjelpe henne.

Skjebne og system

– Nettopp dette er viktig for oss i arbeidet: Dette skal ikke være bare en beretning om et liv som endte tragisk. Det skal også handle om hvordan vi som samfunn tar oss av dem som faller utenfor, hvordan ulike aktører har forsøkt å hjelpe. Forhåpentligvis vil denne journalistikken også bidra til at innsatsen for denne gruppen blir bedre, for eksempel ved at de ulike etatene blir flinkere til å samarbeide og jobbe målrettet og systematisk, sier Bjørnå og Ergo.

– Hvilke presseetiske utfordringer har dere støtt på underveis?

– Vi går veldig tett på et menneske som ikke lenger er i live, men også folk som er svært åpne om vanskelige sider av livet sitt. Derfor har vi hatt mange diskusjoner om hvordan denne historien skal fortelles.

– Vi ønsker å vise at Siw var en kvinne med drømmer og planer og håp for framtiden. Samtidig gikk det fryktelig galt med henne, og det må også formidles ærlig og direkte. Dermed har det vært enormt viktig for oss å ha tett dialog med hennes pårørende, folk som kjente henne, var glad i henne, og også de som forsøkte å hjelpe.

Samfunnsoppdraget

Nyhetsredaktør og fungerende sjefredaktør Carl Gunnar Gundersen er også opptatt av denne balansen:

– Dette går tettere på enn reportasjer flest. Det har likevel vært maktpåliggende for oss å beskrive henne med verdighet til tross for all fornedrelsen hun gjennomlevde. Og det er veldig viktig at historien om Siw ikke bare blir en skildring av hennes liv – denne historien fortsetter etter at artikkelens siste punktum er satt. Da skal vi gå videre, da skal vi ta debattene, da skal vi bidra til at de forsømte blir sett og at vi som samfunn lærer av denne typen saker. Den ambisjonen har også vært avgjørende for mange av de som som kjente henne, mennesker som velger å bidra til denne artikkelen, sier Gundersen.

Rutinerte reportere

Ergo og Bjørnå har jobbet lenge med journalistikk om vanskelige emner. Sammen, og i team med andre kolleger i Aftenbladet, har de fått flere priser for sine reportasjer. Ergo sto sammen med Hans Petter Aass og Rune Vandvik bak den avslørende Kampensaken om Jonny André Risvik (28), som ble torturert til døde av sine hjelpetrengende venner.

Ergo, Aass og Vandvik fikk også en rekke priser for langreportasjen Glassjenta, et innblikk i barnevernets univers.

Bjørnå og Ergo samarbeidet om reportasjeserien «Når alt rakner», som historien om Siw er en del av.

Bjørnå har også fått pris for serien «Da Øystein forsvant», som handlet om selvmord og alle som er og blir involvert når noen tar sitt eget liv.