– Hvilke pedagoger er det vi skal ta av, spør fylkesleder i Utdanningsforbundet i Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød.

Innstillingen til Aps oppvekstutvalg, som ble presentert på torsdag, viser at partiet vil at alle elever skal få hjelp til lekser av dyktige pedagoger på skolen, og på den måten være mindre avhengige av foreldrenes forutsetninger og utdanningsbakgrunn.

Tednes-Aaserød forteller at vi allerede mangler over ti tusen lærere i grunnskolen. I all hovedsak i første til fjerde trinn. Hun setter spørsmålstegn ved hvor de skal finne ekstra ressurser og lærere.

– Vi strever med å finne nok lærere, og opptil 40 prosent faller av de første årene i jobb, nevner hun.

Ap vil utvikle leksehjelpsordninger som en integrert del av skoledagen, slik at elevene kan gjøre seg ferdige med mesteparten av arbeidsoppgavene før de kommer hjem.

Tednes-Aaserød ser ikke helt hvordan de skal få til dette.

– Det er så mange tiltak i gang allerede, som også er kostbare. Vi er blant annet i gang med en stor reform om lærertetthet, og da er det grunn til å stille seg spørsmål om hva som er mulig å få til.

Arbeiderpartiet vil gjøre om skolefritidsordningen (SFO) til aktivitetsskole (AKS) i hele landet, og leksehjelp er et av tilbudene de ønsker å tilby i aktivitetsskolen.

Skolesjef i Stavanger, Jørn Pedersen, sier at det ikke er en forpliktelse i loven om at skoler skal ha lekser eller ikke, men at det er en vanlig del av opplæringen.

– Lekser er også en mulighet for foreldre å holde seg oppdatert på hva som skjer på skolen.

Leder av kommunalstyret for oppvekst, Sissel Knutsen Hegdal (Høyre) er enig i at det er viktig å bruke foreldrene som den ressursen de er. Lekser brukt på en systematisk og gjennomtenkt måte kan ha stor betydning for elevenes læringsutbytte, sier hun.

– Hvis skolen selv ikke ønsker å ha hjemmelekser, så skal de få lov til å velge dette selv, men det viktigste er at elevene lærer det de skal. Mister vi foreldrene som en ressurs i skolearbeidet så er ikke det bra. .

Hegdal har snakket med mange skoler og rektorer, og opplever ikke at skolene synes at lekser er en spesielt stor utfordring.

– Det er nok mer det at noen foreldre kan føle at de ikke er en god nok ressurs, og da er det viktig at skolene hjelper til. Det er ikke så mange som har innført leksefri skole i Stavanger, men mange skoler har tilbud om leksehjelp etter skolen som en del av fritidsordningen.

Hegdal svarer også at det er stor forskjell på lekser i andreklasse på barneskolen sammenliknet med for eksempel åttende trinn.

– Det viktigste er at ingen elever skal bli hengende etter. Vi beveger oss nok i en retning hvor det er mindre lekser hjemme og en overgang til en heldagsskole , sier hun.

