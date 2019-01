Flyforbud over Stavanger fengsel

Alle de åtte fengslene som forbudet gjelder, brukes til straffegjennomføring av personer som anses som en høy risiko for samfunnet.

Flyforbudet gjelder for en radius på 926 meter fra et punkt i fengselet, eller 0,5 nautiske mil. Opprettelsen av flyforbudet betyr at luftrommet blir stengt for all luftfart som ikke ellers har spesiell tillatelse. Det er dermed ikke lov å kjøre droner i området.

Det var Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) som meldte inn et behov for flyforbud over fengslene. Dette var for å redusere faren for at droner eller andre luftfartøyer brukes til å avdekke sikkerhetsinstallasjoner, eller til å smugle inn rusmidler og våpen inn i fengslene.

I utgangspunktet skal det gode grunner til for å etablere permanente områder med flyforbud. I dette tilfelle mente Luftfartstilsynet at grunnene var gode nok til at tiltaket skulle bli gjort.