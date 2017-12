Frp-statsråd tok debatten om Stoke, Tottenham og Arbeiderpartiet i Stortinget

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) er trolig blant Norges mest ihuga Tottenham-supportere.

Flere ganger i sesongen reiser Frp-statsråden til England for å følge sitt liljehvite favorittlag.

Mandag sørget Dale for at Premier League ble tema da Stortinget debatterte budsjettkapitler underlagt Landbruks- og matdepartementet.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Det smått fotballhistoriske øyeblikket oppsto da Dale skulle svare på kritikk fra stortingsrepresentant Terje Lien Åsland (Ap) knyttet til produksjon av tømmer.

– Når man hører kritikken fra Lien Åsland, så minner det litt om - for oss som ser fotball og når Tottenham slår Stoke 5–1 i helgen, som at Stoke-supporterne skal mobbe Tottenham-fansen for at vi ikke vant 7–1. Det er omtrent samme forholdet her, president, sa Dale.

– Avvirkningen går opp. Det er mulig at vi av og til er blitt selvgode, men det kan hende at Arbeiderpartiet burde ha sett et og annet lyspunkt når utviklingen tross alt går rett vei, sa han.

Ifølge tall fra Landbruksdirektoratet var tømmeravvirkningen per september i år relativt likt nivået da Ap forsvant ut av regjeringskontorene høsten 2013.

Dale insisterer imidlertid på at avvirkningen går opp, ved å vise til denne lenken. Også denne artikkelen fra direktoratet kan gi Dale belegg.

Ifølge elektroniske arkiver hos stortinget.no og holderdeord.no er dette første gang Tottenham har blitt nevnt i offisielle sammenhenger i stortingssalen.

Tottenham ligger nå på 6. plass, rett bak erkerivalen Arsenal.

Følgende var for øvrig målscorere foran 62.202 tilskuere på Tottenhams midlertidige hjemmebane, Wembley, lørdag: 1-0 Ryan Shawcross (selvmål 21), 2-0 Heung-Min Son (53), 3-0 Harry Kane (54), 4-0 Kane (65), 5-0 Christian Eriksen (74), 5-1 Shawcross (80).