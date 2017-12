Her går ferja over Boknafjorden etter et halvt døgn venting

SISTE: Ruteproduksjon avvikles i henhold til tabell, men grunnet vanskelege værforhold må det påregnes forsinkelser i sambandet, melder Fjord1 klokka 7.

Torsdag klokka 17.24 meldte Fjord1 at alle avganger i sambandet mellom Mortavika og Arsvågen var innstilt. Meteorologene hadde varslet ekstremvær med økende styrke utover kvelden og natta.

Fjord1 hadde imidlertid et håp om bedring og tok derfor sikte på avgang fra Mekjarvik klokka 05.00 fredag morgen.

Da Aftenbladet kom kjørende inn på kaien klokka 04.30, var køene lange og det kom stadig til nye kjøretøy.

Enkelte yrkessjåfører vi pratet med hadde da stått på kaien i over ti timer.

Kort tid etterpå begynte ombordkjøringen, og like over klokka 5 var MF «Boknafjord» på vei over fjorden.

Klokka 7 melder altså Fjord1 at ferjene til Arsvågen går fra Mortavika.

